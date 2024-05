Der frühere Landesvorsitzende der Berliner AfD , Georg Pazderski, hat die Partei verlassen. Das teilte er am Dienstag auf Nachfrage mit. Die AfD habe sich "immer weiter" von seinen politischen Überzeugungen entfernt, sagte der 72-Jährige der Neuen Zürcher Zeitung. Zu viele "Werte und Positionen der Gründer" seien mittlerweile aufgeweicht oder sogar in ihr Gegenteil verkehrt worden.

Deutschland brauche weiter eine "Alternative zu den Altparteien", so Pazderski. Der AfD sei es "leider nicht gelungen, diese Rolle zu übernehmen". Ein Sprecher des AfD-Landesverbands bestätigte den Austritt Pazderskis auf Anfrage. Pazderski war von 2016 bis 2020 Landeschef der Berliner AfD und leitete auch deren Fraktion im Abgeordnetenhaus. Von 2017 bis 2019 war er zudem einer von drei stellvertretenden Bundessprechern der AfD.

In seiner Zeit als AfD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus hatte Pazderski in einem Thesenpapier für eine Annäherung von CDU, FDP und AfD im Parlament geworben. Sein damaliges Ziel war es, die rot-rot-grüne Regierung in Berlin abzulösen. Auch die Bundespartei wollte er mit einem "Professionalisierungskurs" für Bündnisse mit anderen Parteien öffnen. Innerparteilich galt Pazderski als Gegner des Thüringer CDU-Politikers Björn Höcke, dem er unter anderem "Personenkult" vorwarf.