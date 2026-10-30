Vor eineinhalb Wochen wurde bekannt, dass die extrem rechte AfD in Deutschland Ziel eines Hackerangriffs geworden ist. Mehr als 420 000 interne Mails aus mehreren Postfächern, vom Jahr der Parteigründung an bis September 2026, sind abgeflossen und wurden veröffentlicht. Auch die Süddeutsche Zeitung hat sie seither durchsucht und mehrere Beiträge dazu veröffentlicht.

Denn man findet in dem Leak viele internen Unterhaltungen über die tägliche Parteiarbeit und politische Strategien, oder Auseinandersetzungen über die Aufnahme neuer Mitglieder und den Ausschluss anderer. Und über die Jahre kann man so die Geschichte der Radikalisierung einer Partei noch mal aus einem neuen Blickwinkel nachvollziehen.

So auch bei der Parteichefin Alice Weidel, die heute unangefochten – und mit scharfem Ton – an der Spitze der AfD steht. Früher war sie dagegen noch stärker in Richtungskämpfe verstrickt. Personen mit extremen Positionen, wie den Thüringer Landeschef Björn Höcke, wollte sie aus der Partei ausschließen. Vor einigen Jahren beschwerte sie sich also schon mal über eigene Leute, die sich abweichend von der Parteilinie äußerten. Sie schrieb: „Es ist wirklich unfassbar, dass Du uns diese Schlagzeile im Wahlkampf bringst“ oder: „Warum könnt Ihr eigentlich nicht einmal eine Minute nachdenken?“ Doch die Konservativeren verloren den Kampf in der AfD zunehmend. Und das AfD-Leak verdeutlicht, wie auch Weidel zuletzt das völkische Lager stützte, als im größten AfD-Landesverband in Nordrhein-Westfalen ein Machtkampf eskalierte.

Richtungsstreits kennt die FPÖ nur allzu gut

Journalistisch ist es interessant, diese Mails auszuwerten. Teile davon sind öffentlich hochrelevant. Die AfD steht trotz, oder gerade wegen, aller Flügelkämpfe inzwischen kurz davor, erstmals einen Ministerpräsidenten in einem deutschen Bundesland zu stellen, in Sachsen-Anhalt. Das, obwohl der dortige Landesverband vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird.

Aus österreichischer Perspektive kommt dazu, dass das Leak bestimmte Parallelen zwischen AfD und der extrem rechten FPÖ noch einmal deutlicher werden lässt. Durch die Art, wie Themen kommentiert werden: in der Corona-Zeit, angesichts des Ukraine-Kriegs, mit Blick auf politische Mitbewerber, den Klimawandel oder den Kampfbegriff „Remigration“. Ähnlich ruppig ist teils auch der Umgang miteinander, innerhalb der Parteien: Auch die FPÖ hat sich in der Vergangenheit ja nicht nur einmal in Richtungsstreits wiedergefunden und gespalten: Liberales Forum 1993, Bündnis Zukunft Österreich 2005, Team HC Strache 2019.

Viel mehr noch zeigen sich aber wieder einmal Ähnlichkeiten und Verbindungen beim handelnden Personal. In FPÖ und AfD kennt man gleichermaßen Diskussionen über Mitglieder mit Verbindungen in deutschnationale, teils schlagende Burschenschaften oder rechtsextreme Organisationen. Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner, Kopf der Identitären Bewegung, hat Kontakte in beide Parteien und speziell die Jugendorganisationen der Parteien – erst im Februar 2026 fordert der AfD-Bundesvorstand in einem Rundbrief alle Verbände und Mitglieder der AfD auf, „keine Parteiveranstaltungen mit Herrn Martin Sellner durchzuführen“. Wie erfolgreich diese Abgrenzung durchgehalten wird, ist eine andere Frage.

Eines kann man mit den Erfahrungen der österreichischen Innenpolitik jedoch trotzdem festhalten: Viel vornehmer oder sachlicher wird vermutlich auch in anderen Parteien nicht durchgängig kommuniziert, wenn Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Man denke nur an die vielen – inzwischen eben doch öffentlichen – Chats von ÖVP-Politikern, wie: „Kurz kann jetzt Geld scheißen.“ Oder: „Kann ich ein Bundesland aufhetzen?“

Obwohl ... da war ja immerhin die Nachricht mit „Ich liebe meinen Kanzler“ dabei.

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