16. November 2018, 18:42 Uhr AfD "Falsch, unvollständig und tendenziös"

Die Führung der AfD mit dem Parteivorsitzenden Jörg Meuthen (links) nahm Fraktionschefin Alice Weidel in der Spendenaffäre in Schutz.

Die Fraktionschefin der Partei, Alice Weidel, widerspricht Berichten zu illegalen Parteispenden - dann wird ein weiterer Fall bekannt.

Von Sebastian Pittelkow, Katja Riedel und Jens Schneider , Magdeburg

In der Affäre um womöglich illegale Parteispenden stützt die Spitze der AfD die in Bedrängnis geratene Fraktionschefin Alice Weidel. Der Bundesvorstand sehe keinerlei Verschulden bei Weidel, teilte die Spitze am Freitag nach einer Sitzung in Magdeburg mit. Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion hatte vor der Sitzung am Morgen in einer öffentlichen Erklärung bekundet, dass "in den Medien berichtete Sachverhalte in wesentlichen Punkten falsch, unvollständig und tendenziös" seien. Unterdessen wurde am Freitag bekannt, dass die AfD offenbar eine weitere Spende von der niederländischen Stiftung erhalten hat, die 2018 an Weidels Kreisverband am Bodensee gespendet hat. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ gingen 2016 beim Landesverband Nordrhein-Westfalen offenbar 49 000 Euro auf einem Konto ein.

Diesen Vorgang bestätigte auf Anfrage ein hochrangiges Mitglied der AfD-Fraktion im Bundestag. Ebenso äußerte sich der damalige nordrhein-westfälische Landeschef und heutige Europa- und Landtagsabgeordnete der Blauen Partei, Markus Pretzell. Weil diese Spende sehr dubios erschienen sei, habe man das Geld sofort zurücküberwiesen, sagte der damalige Landesschatzmeister in NRW, Frank Neppe.

Dies würde sich vom Vorgehen der AfD in Baden-Württemberg unterscheiden. Als Reaktion auf Recherchen hatte die Partei am Mittwoch eingeräumt, dass der Kreisverband Bodenseekreis im Jahr 2018 eine Spende von 150 000 Euro erhalten hatte. Diese sei im Februar eingegangen und im Mai zurückerstattet worden, weil es Zweifel an der Identität des Spenders gegeben habe.

Zu Beginn der Woche war bekannt geworden, dass dieser Kreisverband 2017 eine gestückelte Zahlung aus der Schweiz von 130 000 Euro zugunsten von Alice Weidel erhalten und erst nach mehreren Monaten zurücküberwiesen hatte. Die Staatsanwaltschaft Konstanz will wegen dieser Angelegenheiten unter anderem gegen Weidel ermitteln.

Nach dem Parteiengesetz ist den Parteien die Annahme von Spenden aus Ländern verboten, die nicht der EU angehören. Zudem müssen Spenden von über 50 000 Euro dem Bundestagspräsidenten angezeigt werden. Die Spende aus der Schweiz wurde 2017 offenbar zunächst genutzt, um unter anderem Anwaltskosten von Weidel zu bezahlen. Die AfD-Politikerin hatte dies auf Anfrage damit erklärt, dass seinerzeit der AfD-Landesschatzmeister "grünes Licht für die Verwendung der Gelder gegeben hat". Man sei von einem unproblematischen Spendeneingang ausgegangen.

Weidel machte nun in ihrer Erklärung keine weiteren Angaben zu dem Vorgang. Die Parteispitze stellte sich mit der Begründung hinter sie, dass alle eingegangenen Zahlungen zurückgezahlt worden seien, "und zwar ohne öffentlichen Druck". Intern hatten führende Vorstandsmitglieder Zweifel an der Darstellung der Fraktionschefin geäußert und Aufklärung eingefordert. In Magdeburg wählte die AfD am Freitagabend Co-Parteichef Meuthen zu ihrem Spitzenkandidaten für die Wahlen zum Europaparlament im Mai 2019.