AfD vor der Europawahl:Abkehr von den aggressiven Schmuddelkindern

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Nach einer Wahl gelten mitunter andere Regeln als vor einer Wahl. Wie ernst die französischen Rechtsextremisten ihre Ankündigung tatsächlich meinen, von Herbst an im EU-Parlament nicht mehr mit den deutschen Rechtsextremisten in einer Fraktion zusammenarbeiten zu wollen, wird man daher wohl abwarten müssen. Zunächst geht es für alle Parteien darum, bei der Europawahl am 9. Juni in ihren jeweiligen Ländern möglichst viele Stimmen zu bekommen - und sich in eine machtpolitisch günstige Position zu manövrieren. Wer dann neben wem im Plenarsaal Platz nehmen darf, ist eine andere Frage.