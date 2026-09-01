Europäische Länder haben vielfältige Erfahrungen mit extrem rechten Parteien, teils saßen sie sogar in der Regierung. Was hält man dort vom Aufstieg der AfD – und von der Brandmauer?

Die deutsche Brandmauer gegen rechts tauge nichts, befand kürzlich das britische Magazin Economist. Weil sie den Aufstieg der in Teilen rechtsextremen AfD nicht verhindert habe, siehe Sachsen-Anhalt. Und noch dazu die Mitte-Parteien zu ungeliebten Koalitionen nötige. Wie blickt man in anderen europäischen Ländern, in denen Populisten ebenfalls stark sind, auf die Brandmauer?