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RechtspopulismusWie Deutschlands Nachbarn auf die AfD schauen

Lesezeit: 6 Min.

Ulrich Siegmund (Mitte rechts), Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, und Jean-Pascal Hohm (Mitte links), Chef der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland.
Ulrich Siegmund (Mitte rechts), Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, und Jean-Pascal Hohm (Mitte links), Chef der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland.
Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Europäische Länder haben vielfältige Erfahrungen mit extrem rechten Parteien, teils saßen sie sogar in der Regierung. Was hält man dort vom Aufstieg der AfD – und von der Brandmauer?

Von SZ-Korrespondenten

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Die deutsche Brandmauer gegen rechts tauge nichts, befand kürzlich das britische Magazin Economist. Weil sie den Aufstieg der in Teilen rechtsextremen AfD nicht verhindert habe, siehe Sachsen-Anhalt. Und noch dazu die Mitte-Parteien zu ungeliebten Koalitionen nötige. Wie blickt man in anderen europäischen Ländern, in denen Populisten ebenfalls stark sind, auf die Brandmauer?

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