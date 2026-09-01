Die deutsche Brandmauer gegen rechts tauge nichts, befand kürzlich das britische Magazin Economist. Weil sie den Aufstieg der in Teilen rechtsextremen AfD nicht verhindert habe, siehe Sachsen-Anhalt. Und noch dazu die Mitte-Parteien zu ungeliebten Koalitionen nötige. Wie blickt man in anderen europäischen Ländern, in denen Populisten ebenfalls stark sind, auf die Brandmauer?
RechtspopulismusWie Deutschlands Nachbarn auf die AfD schauen
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Europäische Länder haben vielfältige Erfahrungen mit extrem rechten Parteien, teils saßen sie sogar in der Regierung. Was hält man dort vom Aufstieg der AfD – und von der Brandmauer?
Von SZ-Korrespondenten
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