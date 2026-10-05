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PositionspapierAfD-Politiker stellen Euro-Ausstieg infrage

Lesezeit: 2 Min.

Früher nutzte die AfD den Euro als Symbol des drohenden Untergangs: Ein Wahlplakat zur Bundestagswahl 2017.
Früher nutzte die AfD den Euro als Symbol des drohenden Untergangs: Ein Wahlplakat zur Bundestagswahl 2017.
Arnulf Hettrich/imago

Europapolitiker der Partei wollen den Binnenmarkt und die seit Jahren bekämpfte Währung nun doch erhalten. Das geht aus einem Positionspapier hervor. Warum die Kehrtwende?

Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin, Magdeburg

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Bisher war die Position der AfD in Bezug auf den Euro und die EU klar: raus da. Schließlich entstand die Partei als Gegenbewegung zur Euro-Rettungspolitik im Jahr 2013. Doch nun haben Europapolitiker der in weiten Teilen gesichert rechtsextremen Partei ein Positionspapier vorgelegt, das diese Haltung infrage stellt. Das Papier liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Es markiert eine europapolitische Kehrtwende und ist Ende September bei einem Treffen der europapolitischen Sprecher von EU-, Bundes- und Landesebene beraten worden. Auch Parteichef Tino Chrupalla war nach SZ-Informationen dabei.

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