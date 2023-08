Von Roland Preuß, Magdeburg

Am letzten Tag will Alice Weidel am liebsten so weitermachen wie in den Tagen zuvor. Sie habe die "große Ehre" zu verkünden, dass aus zwei Änderungsanträgen zur Präambel des Europawahlprogramms der AfD "nun einer geworden ist", sagt die AfD-Co-Vorsitzende am Sonntagmorgen. Da brandet Jubel auf bei den Delegierten. Der Schachzug fügt sich nahtlos ein in den Plan der Parteiführung, auf dem Europaparteitag in Magdeburg eine neue Einigkeit der AfD zur Schau zu stellen, nachdem sich die Strömungen der Partei jahrelang offen bekämpft hatten.