Bis zuletzt hatte es so ausgesehen, als bliebe die Alternative für Deutschland (AfD) im neu gewählten Europaparlament außen vor, fraktionslos, um ihren potenziellen Einfluss gebracht. Die Rechtsaußen-Fraktion Identität und Demokratie, gerade neu gegründet unter dem Namen „Patrioten für Europa“, wollte sie nicht an Bord haben. Das Zerwürfnis zwischen dem französischen Rassemblement National und der AfD schien definitiv. Es hielten sich lediglich seit Juni Gespräche, in denen die in Teilen rechtsextreme Partei aus Deutschland sondierte, eine eigene Gruppe zu gründen.