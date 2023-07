Von Roland Preuß

Kein Zweifel, es läuft gerade für die AfD. Vor wenigen Wochen war es schon ein Aufreger, dass die Rechtsaußenpartei in Umfragen gleichzog mit der Kanzlerpartei SPD, in den jüngsten Erhebungen hat sie Olaf Scholz und seine 18-Prozent-Freunde sogar überholt und liegt bei 20 Prozent oder mehr. Während CDU-Chef Friedrich Merz laut darüber nachdenkt, dass die Christdemokraten mit AfD-Landräten oder Bürgermeistern doch irgendwie umgehen müssten. Die AfD befindet sich im Höhenflug, ohne dass sie etwas tun muss. So zumindest wirkt es auf viele Außenstehende.

Die AfD-Partei- und Fraktionschefs Tino Chrupalla und Alice Weidel sehen das natürlich anders. Sie arbeiten hart daran, die Empörung der Anhängerschaft am Köcheln zu halten. "Paris brennt, Geschäfte sind geplündert", sagte Chrupalla kürzlich. "Täter sind überwiegend aus Afrika." Hier sehe man, wie die "Massenzuwanderung" die soziale Sicherheit in Europa bedrohe - auch wenn die große Mehrheit der Randalierer wohl nie zugewandert ist, sondern in Frankreich aufgewachsen. Es ist das bekannte AfD-Muster: Schärfe soll Aufmerksamkeit erregen, soll die Umfragewerte hochtreiben - denn die halten die Partei gerade einigermaßen zusammen.

afd (Foto: SZ-Grafik; Quelle: bpb)

An diesem Wochenende wird es darum gehen, wie die AfD mit ihrem neuen Gewicht, das sich aber nur in Umfragen und Kommunalwahlergebnissen manifestiert, umgeht. Wie sie aus Umfragewerten Wahlresultate machen könnte - und welche Folgen dies auch für Europa hätte. Denn von Freitag an versammeln sich 600 Delegierte zum Bundesparteitag in der Messe Magdeburg, Samstag und Sonntag sowie das darauffolgende Wochenende sollen die Kandidaten für die Europawahl im kommenden Juni bestimmt und Streitthemen wie EU-Austritt, Nato und Russland diskutiert werden. Es werden heftige Debatten erwartet.

Die vergleichsweise Gemäßigten haben die Partei ohnehin verlassen

Äußerlich ist es viel ruhiger geworden in der AfD, die Lage ist ganz anders als noch vor ein oder zwei Jahren. Damals prägte der Richtungsstreit die Partei. Vergleichsweise Gemäßigte wie Parteichef Jörg Meuthen stritten offen mit Co-Parteichef Tino Chrupalla und Björn Höcke, dem einflussreichen rechtsextremen AfD-Landesvorsitzenden aus Thüringen. In Wahlen fuhr die AfD eine Niederlage nach der anderen ein, zwischen Februar 2020 und Mai 2022 verzeichnete sie nur Verluste. Doch Meuthen ist weg, Anfang 2022 abgetreten als Parteichef und raus aus der AfD, weitere gemäßigte Führungsfiguren wie Georg Pazderski aus Berlin sind nicht mehr im Bundesvorstand. Damit sitzen in dem Führungsgremium keine Kritiker am Rechtskurs von Chrupalla und Weidel mehr. Die guten Umfragewerte tun ein Übriges: Wer will jetzt die Parteichefs angreifen, wenn man so viel Zustimmung im Lande erhält?

In der Partei brodelt es dennoch weiter, und das dürfte auf dem Parteitag deutlich werden. Mit Spannung wird erwartet, wen die Delegierten zum Spitzenkandidaten für die Europawahl küren und wofür sie oder er steht. Alice Weidel wolle nicht antreten, heißt es aus Parteikreisen. In Frage kommt dagegen Maximilian Krah, ein AfD-Europaabgeordneter aus dem Landesverband Sachsen, der durch Streit mit seinen AfD-Kollegen in Straßburg, die zeitweise Suspendierung aus der Fraktion und Vorwürfe aufgefallen war, er habe die Vergabe eines PR-Auftrags der Fraktion manipuliert, was er bestreitet.

In einem offenen Brief an die Parteispitze und Björn Höcke ätzte der zurückgetretene Delegationsleiter der AfD im Europaparlament, Nicolaus Fest, kürzlich gegen Krah und warf ihm vor, sich nicht mit anderen rechtskonservativen Parteien abzustimmen. Krah habe sich im Europaparlament beispielsweise gegen eine Verurteilung der Kindesentführungen in Russlands Krieg gegen die Ukraine gestellt und eine Enthaltung empfohlen, weil dies der AfD-Linie der "Nichteinmischung in interne Angelegenheiten von Drittländern" entspreche. Sei diese "Politik der bewussten Selbstisolation der AfD in Europa im Interesse der Parteiführung oder der thüringischen Landesleitung?", fragt Fest, der früher stellvertretender Chefredakteur der Bild am Sonntag war.

Krah war vergangenen Sommer neu in den Bundesvorstand gewählt worden, er wird dem Höcke-Lager zugerechnet. "Mit Krah an der Spitze wird die AfD in Brüssel isoliert sein", sagt ein früheres Mitglied des AfD-Bundesvorstands, das nicht namentlich genannt werden will. Fest aber liegt im Streit mit den Parteichefs, mit seiner vergleichsweise russlandkritischen Linie dürfte er keine Zukunft haben in der Partei.

Auch die inhaltlichen Meinungsunterschiede schwelen weiter, insbesondere der Streit, wie feindselig man der EU gegenübertreten will. Austreten? Auflösen? Ersetzen? Oder doch reformieren? Das Ringen spiegelt sich im Leitantrag der Parteispitze wieder. In der ursprünglichen Version hatte der Bundesvorstand in seinem Leitantrag gefordert: "Wir streben daher die geordnete Auflösung der EU an", die AfD wolle stattdessen eine "neue europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft gründen". Mit einem Antrag will der Bundesvorstand nun den eigenen Leitantrag korrigieren. Die "geordnete Auflösung" soll gestrichen werden, nur die Forderung nach einer Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, einer Art Staatenbund mit stark beschnittener Macht, soll übrig bleiben. Die bizarre Begründung: Die Formulierung sei ein redaktionelles Versehen, der folgenschwere Satz sei "ohne Beschlusslage" des Bundesvorstands in den Leitantrag geraten. Sprich: Das war so nicht abgesprochen.

Björn Höcke beschimpft die Sanktionen gegen Russland als "selbstruinös"

Aus Kreisen der Parteispitze heißt es, Partei-Co-Chefin Weidel habe sich gegen den Satz gewandt. Die AfD hatte auf einem Parteitag vor zwei Jahren die Forderung nach einem EU-Austritt Deutschlands beschlossen, damit ist die AfD radikaler als ihre Partner im Europaparlament wie die österreichische FPÖ oder die italienische Lega, mit denen man sich zur Fraktion "Identität und Demokratie" zusammengeschlossen hat. "Für die AfD ist es von großem Interesse, dass auf europäischer Ebene der Austausch mit befreundeten Parteien weiter vertieft und Kräfte des freiheitlich-rechten Spektrums gestärkt werden und eine entsprechend starke Fraktion im Europäischen Parlament bilden können", sagt Weidel. Man solle nach Gemeinsamkeiten suchen. "Daher kann es an der ein oder anderen Stelle nötig sein, Formulierungen in Papieren so anzupassen, dass Partnerparteien nicht unnötig vor den Kopf gestoßen werden." Auch hier droht der AfD in Europa also die Isolierung.

Björn Höcke, der in der Vergangenheit einige Anträge auf Parteitagen durchbringen konnte, möchte dagegen die harte Anti-EU-Linie durchsetzen. In einem von ihm mit eingebrachten Antrag heißt es, die AfD erkenne "die EU als gescheitert und als nicht reformierbar". Höcke und seine Mitstreiter wenden sich auch gegen die Nato, welche die europäischen Länder in Konflikte hineinzöge, die nicht die ihren sind. Gemeint ist die Unterstützung der Ukraine gegen die russische Invasion. Die habe eine "selbstruinöse Sanktionspolitik der EU gegen Russland" zur Folge gehabt.

Wenn es nach Höcke geht, sollen "die Staaten Europas die Verantwortung für ihre Sicherheit endlich selbst in die Hand nehmen, statt unter den vermeintlichen Schutzschirm eines fernen und eigennützigen Hegemons zu flüchten", heißt es in dem Antrag. "Viele in der AfD wollen raus aus der Nato", sagt das frühere Vorstandsmitglied, "das ist blanker Antiamerikanismus." Weidel hält die Nato zwar für ein "Sicherheitsrisiko", will aber drinbleiben. "Ein Austritt aus der Nato ist sicherlich nicht vernünftig und wäre kopflos", sagt sie.

Schwer vorstellbar, dass all diese Konflikte bereits an diesem Wochenende entschieden werden, die Parteiführung hat die Magdeburger Messehalle zusätzlich für das darauffolgende Wochenende gebucht. Und auch danach sei eine Verlängerung denkbar.