Die bulgarische AfD-Partnerpartei Wasraschdane sticht in der Fülle an belastendem Material noch einmal hervor. Der Name bedeutet „Wiedergeburt“, das Profil ist mit rechtsextrem und prorussisch noch vorsichtig beschrieben, ihr Vorsitzender macht mit Judenhass von sich reden. Im Juni 2025 etwa; da schrieb er auf seinem persönlichen Blog einen Kommentar über den jüdischen Ex-Außenminister seines Landes, Solomon Passy. „Solomon hat keine Ahnung, welche stürmische Freude er im gesamten bulgarischen Volk auslösen wird, wenn er in die Schächte einfahren wird“, hieß es da. „Und ich mag gar nicht daran denken, welche Volksfeste es geben wird, wenn er nicht herauskommt :)“.