Rechtsextremismus:Drei Emojis und die AfD

Seit 2021 wird die Bundes- AfD durch den Verfassungsschutz als „Verdachtsfall“ des Rechtsextremismus eingestuft. Die Partei will gegen diese Einstufung weiterhin vor Gericht kämpfen, wenn es nach ihr geht bald mit einer Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. In einem juristischen Schriftsatz, den die Süddeutsche Zeitung einsehen konnte, beruft die AfD sich zur Begründung dafür jetzt überraschend auf drei Emojis. Diese drei kleinen Comic-Symbole könnten den Ausschlag dafür geben, wie es für die Partei gerichtlich weitergeht.

Der Hintergrund ist eine Demokratie-Demonstration, die am 2. März im Ruhrgebiet stattfand. „Duisburg ist echt bunt“ war das Motto, „für Zusammenhalt und Vielfalt“. Auch zwei Stahlmanager von Thyssen-Krupp, einem wichtigen Arbeitgeber in der Stadt, nahmen teil und bekannten Farbe: „Das Schwadronieren über die so genannte ‚Remigration‘ ist nicht nur erbärmlich und menschenunwürdig – es ist auch ein Faustschlag ins Gesicht der #Kollegialität“, so schrieb ein Thyssen-Vorstand, Markus Grolms, hinterher im sozialen Netzwerk LinkedIn. Sein Kollege, der Sicherheitschef der Stahlsparte des Konzerns, stimmte zu. Mit drei Daumen nach oben.

Sind diese Emojis ein Problem? Sind sie gar juristisch verhängnisvoll? Die AfD sieht das so, sie hat sich auf dieses kleine Detail gestürzt, denn der Thyssen-Sicherheitschef, der diese Emojis postete, spielt neben seinem Beruf noch in einem Ehrenamt eine wichtige Rolle. Er ist Laienrichter am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster. In dieser Rolle war er beteiligt an dem Urteil, mit dem das Gericht am 13. Mai eine Klage der AfD gegen den Verfassungsschutz abwies. Das Gericht war der Ansicht, es lägen hinreichend verdichtete Umstände vor, die auf Bestrebungen der AfD gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung hinweisen würden.

Den Begriff der „Remigration“ könne man auch harmloser interpretieren, so die AfD

Damals vor Gericht, so schreibt nun die AfD in ihrer Beschwerde, hätte man ganz gern von diesen drei Emojis gewusst. Der Thyssen-Mann habe damals aber niemandem im Gerichtssaal verraten, dass er offenbar erst wenige Wochen zuvor so eine vorgefasste Meinung zum Thema „Remigration“ geäußert habe, moniert die AfD. Müsse man da nicht über eine „Besorgnis der Befangenheit“ nachdenken? Das schreiben die Anwälte der Partei in einem insgesamt mehr als 350 Seiten starken Schriftsatz, der am Montag an das OVG gegangen ist.

Immerhin habe man in der mündlichen Verhandlung im AfD-Prozess am 11. April auch ausdrücklich über „Remigration“ diskutiert. Auch im Urteil sei es ausdrücklich um diesen Begriff gegangen. Die AfD-Führung dagegen hatte vor Gericht beteuert, dass sie – anders als manche harte Rechtsextreme der „Identitären Bewegung“ – keineswegs danach strebe, deutsche Staatsbürger wieder auszubürgern und außer Landes zu schaffen. Den Begriff der „Remigration“ könne man auch harmloser interpretieren, so die AfD.

Der betreffende Thyssen-Sicherheitschef hat einen türkischen Vor- und Nachnamen. Darauf geht die AfD in ihrer Beschwerde gegen die von ihm mitgetragene Gerichtsentscheidung aber nicht ein. Auch auf weitere, öffentliche Äußerungen des Thyssen-Mannes, die über die drei Emojis hinausgehen, berufen sich die AfD-Anwälte nicht. Möglicherweise gibt es keine, oder es sind keine bekannt.

Eigentlich hatte das OVG Münster in diesem Fall schon das letzte Wort haben wollen. Der 5. Senat dieses Gerichts, in dem der Thyssen-Sicherheitschef und noch ein weiterer Nichtjurist neben drei Berufsrichtern saß, hatte am 13. Mai entschieden, dass es keine Revision gegen sein Urteil geben dürfe. Denn das Urteil folge lediglich einer bisher schon gefestigten Linie der Rechtsprechung – wonach unter anderem eine Abwertung von Staatsbürgern mit ausländischer Herkunft zu Bürgern zweiter Klasse unvereinbar sei mit der im Grundgesetz verankerten Menschenwürde.

Das OVG Münster muss nun intern debattieren, was dran ist an der Emoji-Kritik der AfD

Mit dem Verweis auf den Thyssen-Laienrichter und die ungeklärte Frage von dessen möglicher Befangenheit – neben einigen weiteren Aspekten – wollen die AfD-Juristen nun die Richter umstimmen. Sie fordern, dass das OVG Münster ihnen doch noch den Weg zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig freimacht. Revision ist laut Gesetz möglich, wenn das Gericht eine grundsätzliche Bedeutung eines Falles sieht, es Abweichungen von der bisherigen Rechtsprechung gibt oder Verfahrensfehler vorliegen.

Bleibt das OVG bei seinem Nein zu einer Revision, dann könnte die AfD dagegen zumindest noch eine Beschwerde einlegen – diese würde ebenfalls an das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gehen. Womöglich würde es dann aber dabei bleiben, dass ihr Wunsch nach einer Revision schlicht abgelehnt wird.

Das OVG Münster muss nun also intern debattieren, was dran ist an der Emoji-Kritik der AfD. Ist ein Daumen-Hoch-Zeichen für eine Demokratie-Demo und gegen „das Schwadronieren über die sogenannte „Remigration“ wirklich schon ein Zeichen für eine voreingenommene, gar parteiische Haltung des betreffenden Laienrichters? Oder ergreift da jemand lediglich Partei für die Werte des Grundgesetzes, was ja für einen Laienrichter nicht die schlechteste Voraussetzung und deshalb womöglich auch gar nicht besonders erwähnenswert ist?

Auch wenn das OVG-Urteil vom 13. Mai noch nicht rechtskräftig sind: Solange solche Fragen noch debattiert werden, darf der Verfassungsschutz die Gesamtpartei bereits mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten.