Es ist das Jahr 2033. Alice Weidel ist Bundeskanzlerin und baut mit ihrer Regierung Deutschland zu einem anderen Land um. Das Szenario aus der Feder des Journalisten Justus Bender wirkt erschreckend real.

Der Spuk endet vor dem Brandenburger Tor. Am Silvesterabend betritt dort die Führungsriege der AfD die Bühne. Bundeskanzlerin Alice Weidel liest Umfragewerte vor. Für ihre Partei verkündet sie 45 Prozent. Die AfD bewegt sich damit stramm auf die absolute Mehrheit zu. Im kommenden Jahr strebt Weidel Neuwahlen an, um ihre Übermacht in Wählerstimmen umzusetzen.