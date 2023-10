Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Die Ampelkoalition arbeitet derzeit in aller Eile an einem Gesetz, über das die AfD-Chefin Alice Weidel kürzlich empört zu Protokoll gab: "Es ist ganz klar eine Lex AfD." Ihre Einschätzung ist nicht so ganz falsch. Formal geht es zwar nur darum, die bisher so diskrete Verteilung der enormen Geldmittel für parteinahe Stiftungen - inzwischen fast 700 Millionen Euro, mehr als das Dreifache der staatlichen Parteienfinanzierung - endlich auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, wie es das Bundesverfassungsgericht gefordert hat. Aber das Leitmotiv kann trotzdem jeder erkennen: Natürlich soll die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung nicht vom großen Kuchen essen dürfen.