Zehntausende Menschen sind in den vergangenen Tagen in Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Viele weitere Tausend haben es dieses Wochenende noch vor. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) unterstützt das ausdrücklich, wie er in der neuen Ausgabe seiner Videoreihe "Kanzler kompakt" sagt. "Das, was wir gerade hier in unserem Land erleben, geht uns wirklich alle an - jede und jeden von uns", so Scholz. "Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte: Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören."

Anlass der Demonstrationen ist ein Treffen in einer Potsdamer Villa, über das das Medienhaus Correctiv berichtet hat. An dem Treffen hatten mehrere AfD-Politiker teilgenommen sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, und andere hatten dort über "Remigration" gesprochen. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie, dass eine große Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Diese Pläne vergleicht Scholz mit der Rassenideologie der Nationalsozialisten. "Nichts anderes kommt in den abstoßenden Umsiedlungsplänen der Extremisten zum Ausdruck", sagt er. Es sei "fürchterlich", dass sich manche Migranten nun sogar fragten, ob sie noch eine Zukunft in Deutschland hätten. "Sie gehören zu uns! Unser Land braucht Sie!", sagt Scholz in ihre Richtung.

Klingbeil: "2024 müssen alle ran und alles geben"

SPD-Chef Lars Klingbeil rief seine Partei eindringlich zum Kampf gegen rechts und für bessere Umfragewerte der Sozialdemokraten auf. "Das wird ein Jahr des Kampfes. Wir werden kämpfen für die arbeitende Mitte. Wir werden kämpfen gegen den Versuch von Rechtsextremen und der AfD, dieses Land kaputtzumachen", sagte Klingbeil der Augsburger Allgemeinen. "2024 müssen alle ran und alles geben."

Lars Klingbeil, SPD-Bundesvorsitzender, fordert seine Partei auf, "gegen den Versuch von Rechtsextremen und der AfD, dieses Land kaputtzumachen", zu kämpfen.

Er nannte drei Punkte als relevant im Kampf gegen die AfD: Die Regierung müsse besser werden, weniger streiten, mehr erklären und politische Entscheidungen treffen für die arbeitende Mitte im Land. Zweitens müssten die Politiker mehr im Land unterwegs sein und den direkten Kontakt zu den Menschen suchen. Schließlich müsse die AfD inhaltlich gestellt werden. "Wir werden herausarbeiten, wie sich dieses Land verändern würde, wenn die AfD das Ruder übernehmen könnte", betonte der SPD-Chef. In einer Aktuellen Stunde im Bundestag hatte Klingbeil am Donnerstag ähnlich eindringlich vor der AfD gewarnt. Sie sei ein "Wolf im Schafspelz" sagte Klingbeil an die Adresse der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel.

Demos gegen rechts von Sylt bis München

In den kommenden Tagen wollen erneut in mehreren Städten zahlreiche Menschen auf die Straße gehen, um gegen rechts zu demonstrieren. In Karlsruhe soll ein Demonstrationszug am Samstag am Bundesverfassungsgericht vorbeiführen. In München rechnen die Veranstalter am Sonntag mit 30 000 Demonstranten.

Weitere größere Demonstrationen sollen unter anderem in Kiel und Bielefeld (beide Freitag) und am Samstag in Braunschweig, Dortmund, Erfurt, Frankfurt am Main, Hannover, Nürnberg, Stuttgart und Heidelberg stattfinden. Am Sonntag gehen Menschen unter anderem in Berlin, Dresden, Köln, Bonn, Chemnitz und Flensburg auf die Straße. Selbst in Westerland auf Sylt ist für Samstag eine Demo angemeldet.