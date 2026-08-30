Eigentlich möchte man ja gar nichts mehr hören von der AfD und von den unverständigen Ostdeutschen, die diese Partei möglicherweise am 6. September in Sachsen-Anhalt an die Regierung bringen könnten. Was machen die nur mit unserer schönen Demokratie? Das fragen sich viele. In Mecklenburg-Vorpommern besteht ein wenig mehr Hoffnung, dass es zwei Wochen später bei der Landtagswahl dort nicht so weit kommt. Berlin ist wie immer ein Sonderfall.