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Vor den Landtagswahlen in OstdeutschlandEine Republik dreht am Rad

Lesezeit: 5 Min.

Ein Glückspiel wird die Wahl in Sachsen-Anhalt eher nicht: AfD-Wahlkampfstand in Bad Dürrenberg.
Ein Glückspiel wird die Wahl in Sachsen-Anhalt eher nicht: AfD-Wahlkampfstand in Bad Dürrenberg.
Jan Woitas/dpa

Werden die Landtagswahlen ein Kipppunkt für die Demokratie? Ist der Siegeszug der AfD noch aufzuhalten? Vier klug analysierende Bücher zeigen, was jetzt getan werden müsste.

Rezension von Cord Aschenbrenner

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Eigentlich möchte man ja gar nichts mehr hören von der AfD und von den unverständigen Ostdeutschen, die diese Partei möglicherweise am 6. September in Sachsen-Anhalt an die Regierung bringen könnten. Was machen die nur mit unserer schönen Demokratie? Das fragen sich viele. In Mecklenburg-Vorpommern besteht ein wenig mehr Hoffnung, dass es zwei Wochen später bei der Landtagswahl dort nicht so weit kommt. Berlin ist wie immer ein Sonderfall.

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Wenn der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt Wahlkampf macht, stehen die Leute verzückt an für ein Selfie mit ihm. Klima, Rente, wie es weitergeht? Egal. Er verkauft hier ein Gefühl, von Remigration muss er da gar nicht reden.

SZ PlusVon Iris Mayer

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