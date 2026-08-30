Eigentlich möchte man ja gar nichts mehr hören von der AfD und von den unverständigen Ostdeutschen, die diese Partei möglicherweise am 6. September in Sachsen-Anhalt an die Regierung bringen könnten. Was machen die nur mit unserer schönen Demokratie? Das fragen sich viele. In Mecklenburg-Vorpommern besteht ein wenig mehr Hoffnung, dass es zwei Wochen später bei der Landtagswahl dort nicht so weit kommt. Berlin ist wie immer ein Sonderfall.
Vor den Landtagswahlen in OstdeutschlandEine Republik dreht am Rad
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Werden die Landtagswahlen ein Kipppunkt für die Demokratie? Ist der Siegeszug der AfD noch aufzuhalten? Vier klug analysierende Bücher zeigen, was jetzt getan werden müsste.
Rezension von Cord Aschenbrenner
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