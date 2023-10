Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla ist am Rande einer Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben der Partei habe es einen "tätlichen Vorfall" gegeben, weshalb Chrupalla in die Klinik gebracht wurde. Seinem Büro zufolge werde er dort intensivmedizinisch überwacht, er sei den Umständen entsprechend stabil und ansprechbar. Dies sei alles, was man dazu aktuell veröffentlichen könne.