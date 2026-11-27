Parteichefin Alice Weidel rechnet fest mit einem Antrag für ein AfD -Verbotsverfahren im kommenden Jahr. Das sagte sie im Welt-Podcast „Zur Wahrheit gehört. . .“: „Sie werden es probieren im nächsten Jahr“. Die Stimmen dafür würden im Bundesrat gesammelt. Auf Nachfrage, ob sie fest mit einem Verbotsantrag rechne, antwortete Weidel: „Definitiv“. „Wir bereiten uns darauf vor und wir werden sehen, was kommt.“

Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung können einen Antrag auf ein Parteiverbot beim Bundesverfassungsgericht stellen - das Gericht entscheidet dann über ein Verbot. Über die Frage, ob ein solcher Antrag gestellt werden sollte, wird seit langem diskutiert.

Weidel kritisierte in dem Zusammenhang die kürzlich im Bundestag beschlossene Reform der Nachrichtendienste scharf. Damit würden die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren der AfD geschaffen. Die Dienste bekommen dem Gesetzesvorhaben zufolge mehr Befugnisse für die Abwehr von Spionage, Terrorismus und Sabotage. Der Verfassungsschutz soll etwa nicht mehr nur Informationen sammeln dürfen, sondern bei besonderen Bedrohungen erstmals auch verdeckte Schutzmaßnahmen gegen Sachen und IT-Systeme ergreifen dürfen.