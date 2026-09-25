Im sächsischen Heidenau nahe Dresden sollen keine Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus mehr verlegt werden. Ein Antrag von Stadträten der AfD und CDU wurde am Abend mehrheitlich beschlossen, wie die Stadtverwaltung der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Es habe 13 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und eine Enthaltung gegeben.

In einem fraktionsübergreifenden Beschlussantrag gemeinsam mit dem „Bündnis Oberelbe für mehr Demokratie“ forderten Vertreter der beiden Parteien, Stolpersteine „im öffentlichen Straßen- und Gehwegbereich“ künftig abzulehnen. Zuvor hatte Bild berichtet.

Viele Bürger, Angehörige und Initiativen empfänden diese Form der Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus als nicht angemessen, hieß es in dem Antrag. Stattdessen solle das Gedenken vorzugsweise auf dem Nordfriedhof der Stadt stattfinden, so „dass ein direktes Betreten der Gedenkelemente ausgeschlossen ist“.

Es sei besser, der Nazi-Opfer nicht im „turbulenten Straßenverkehr“ zu gedenken

Die Verwaltung hatte empfohlen, die Vorlage abzulehnen. „Gerade die Präsenz im öffentlichen Raum ermöglicht eine breite Wahrnehmung und die unmittelbare Auseinandersetzung mit der Geschichte“, schrieb sie in einer Bewertung des Antrags.

In Heidenau im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gibt es demnach bisher Stolpersteine an zwei Standorten – unter anderem zur Erinnerung an den früheren Bürgermeister Paul Gröger. Im vergangenen Jahr hatte das Alternative Kultur- und Bildungszentrum Sächsische Schweiz mit Sitz im benachbarten Pirna die Verlegung weiterer Stolpersteine beantragt.

Christoph Heubner, geschäftsführender Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, sagte in einer Mitteilung: „Dies ist ein durchsichtiger und schäbiger Versuch, Heidenauer Opfer der Nazis erneut aus der Stadt hinauszuwerfen und sie dahin zu entsorgen, wohin das Gedenken nach Meinung der AfD schon längst gehört: auf den Friedhof.“ Dass CDU-Abgeordnete der AfD „zu solchen Schäbigkeiten die Hand reichen“, sei ein Skandal. „Für Überlebende der Konzentrations- und Vernichtungslager ist dies ein weiterer Versuch, die Erinnerungskultur in Deutschland zu bedrängen“, erklärte er.

Der Spiegel zitierte die CDU-Fraktionsvorsitzende Cornelia Schmiedel: Man habe in der Fraktion „sehr ausführlich und lange“ gesprochen, es gebe unterschiedliche Meinungen und keinen Entscheidungszwang. Deswegen stimme jeder so ab, wie er es für richtig halte. Sie selbst stimme dem Antrag zu; es sei besser, wenn man der Nazi-Opfer in Ruhe auf einem Friedhof gedenken könne und nicht im „turbulenten Straßenverkehr“.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ließ über seinen Sprecher mitteilen, der Regierungschef stehe Stolpersteinen „grundsätzlich positiv gegenüber“. Zugleich gelte: „Wenn sich eine Kommune für eine andere Form des Gedenkens entscheidet, ist das ihr gutes und freies Recht.“

In München werden Stolpersteine nicht auf städtischem Grund verlegt

Die Erinnerungsform der Stolpersteine gibt es bereits seit den 90er-Jahren – und unterdessen in vielen europäischen Ländern. Die in der Regel spendenfinanzierten kleinen Steine werden am letzten bekannten Wohn- oder Wirkungsort von Opfern des Nationalsozialismus verlegt – deren Namen und Lebensdaten stehen auf einer Messingplatte auf der Oberseite der Steine.

In München werden nach einem Stadtratsbeschluss Stolpersteine nicht auf städtischem Grund verlegt. Zu finden sind sie vor allem auf privatem Grund. Erlaubt sind sie auch auf Grundstücken, die dem Freistaat Bayern gehören. Stattdessen machen Erinnerungszeichen mit Fotos und knappen Lebensdaten vor Wohnhäusern auf das Schicksal der Menschen aufmerksam, die früher dort gelebt haben – bevor sie von den Nazis aus ihrem Alltag gerissen wurden.

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hatte die Stolpersteine vehement abgelehnt. Als Kind hatte sie den NS-Terror in München miterlebt. „Vor meinem geistigen Auge sehe ich die Menschen, auf die man schon auf dem Boden liegend immer weiter eintrat und die mit schweren ledernen, stahlbekappten Stiefeln in die Transporter getreten wurden“, hatte sie die Gründe für ihre Ablehnung geschildert.