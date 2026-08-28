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Sachsen-AnhaltSolch eine Polarisierung haben die Wahlforscher selten gemessen

Lesezeit: 1 Min.

In den Umfragen ist die AfD obenauf. Sonderlich beliebt ist ihr Spitzenkandidat dennoch nicht.
In den Umfragen ist die AfD obenauf. Sonderlich beliebt ist ihr Spitzenkandidat dennoch nicht.
Kay Nietfeld/dpa

Kurz vor der Landtagswahl bleibt die AfD klar in Führung. Trotzdem lehnt die Mehrheit der Befragten eine Alleinregierung der Partei ab – und wünscht sich Sven Schulze von der CDU als Ministerpräsident.

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Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeigen die Umfragen vor allem eines: wie gespalten die Menschen hinsichtlich der Frage sind, wer das Bundesland in Zukunft regieren soll. Bei der Frage, welcher Partei Wählerinnen und Wähler ihre Zweitstimme geben würden, liegt die AfD seit Monaten deutlich in Führung. Im aktuellen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen kommt sie auf 40 Prozent, die CDU auf 23 Prozent und die Linkspartei auf 13.

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SZ PlusVon Markus Hametner, Jonas Jetzig und Sören Müller-Hansen

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