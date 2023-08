Ende Juli debattierte die AfD in Magdeburg über ihre Politik. Die anderen Parteien fragen sich, wie sie mit der Partei auf kommunaler Ebene umgehen sollen.

Nicht nur die CDU diskutiert über die Brandmauer zur AfD. Auch Grüne, SPD und FDP ringen, wie sie es in Städten, Landkreisen und Gemeinden mit der Partei halten sollen, die immer höher steigt.

Von Georg Ismar und Iris Mayer, Berlin/Leipzig

Für die Grünen war es die Zeit der Revanche, für all die Angriffe, etwa in der Debatte um das Heizungsgesetz. Als CDU-Chef Friedrich Merz Mitte Juli im ZDF davon sprach, dass man angesichts der ersten Wahl eines AfD-Landrats und eines AfD- Bürgermeisters in den Kommunalparlamenten nach Wegen suchen müsse, "wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet", gab es gerade von den Grünen scharfe Attacken auf Merz und die CDU. Vom Rechtsruck, dem Einreißen der Brandmauer war schnell die Rede.