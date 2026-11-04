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BundesverfassungsgerichtDarf die AfD einen Abgeordneten aus der Fraktion werfen?

Lesezeit: 3 Min.

Jan Wenzel Schmidt kämpft um seinen Verbleib in der AfD-Bundestagsfraktion.
Jan Wenzel Schmidt kämpft um seinen Verbleib in der AfD-Bundestagsfraktion.
dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Bei den Karlsruher Richtern landet ein AfD-interner Streit um Jan Wenzel Schmidt. Ihm wird Vetternwirtschaft vorgeworfen – woraufhin er Parteikollegen mit Enthüllungen droht.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

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Es war ein Vorwurf, der in anderen, rationaleren Zeiten eine Partei ins Herz hätte treffen können. Ende 2025 wurde öffentlich, dass im Wirkungskreis des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt offenbar fragwürdige Wohltaten verteilt wurden. Es ging unter anderem um merkwürdige Minijobs, mit denen Mitarbeiter einer E-Zigaretten-Firma, an der Schmidt maßgeblich beteiligt ist, in seinem Bundestagsbüro angestellt waren – mindestens teilweise, ohne dafür eine Leistung zu erbringen, so lautete der Vorwurf. Es sah also danach aus, als hätte Schmidt seinen Angestellten eine Art Gehaltserhöhung spendiert, auf Steuerzahlerkosten.

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