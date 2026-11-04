Es war ein Vorwurf, der in anderen, rationaleren Zeiten eine Partei ins Herz hätte treffen können. Ende 2025 wurde öffentlich, dass im Wirkungskreis des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt offenbar fragwürdige Wohltaten verteilt wurden. Es ging unter anderem um merkwürdige Minijobs, mit denen Mitarbeiter einer E-Zigaretten-Firma, an der Schmidt maßgeblich beteiligt ist, in seinem Bundestagsbüro angestellt waren – mindestens teilweise, ohne dafür eine Leistung zu erbringen, so lautete der Vorwurf. Es sah also danach aus, als hätte Schmidt seinen Angestellten eine Art Gehaltserhöhung spendiert, auf Steuerzahlerkosten.
BundesverfassungsgerichtDarf die AfD einen Abgeordneten aus der Fraktion werfen?
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Bei den Karlsruher Richtern landet ein AfD-interner Streit um Jan Wenzel Schmidt. Ihm wird Vetternwirtschaft vorgeworfen – woraufhin er Parteikollegen mit Enthüllungen droht.
Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe
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