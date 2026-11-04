Es war ein Vorwurf, der in anderen, rationaleren Zeiten eine Partei ins Herz hätte treffen können. Ende 2025 wurde öffentlich, dass im Wirkungskreis des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt offenbar fragwürdige Wohltaten verteilt wurden. Es ging unter anderem um merkwürdige Minijobs, mit denen Mitarbeiter einer E-Zigaretten-Firma, an der Schmidt maßgeblich beteiligt ist, in seinem Bundestagsbüro angestellt waren – mindestens teilweise, ohne dafür eine Leistung zu erbringen, so lautete der Vorwurf. Es sah also danach aus, als hätte Schmidt seinen Angestellten eine Art Gehaltserhöhung spendiert, auf Steuerzahlerkosten.