Die AfD-Fraktion ist mit dem Versuch gescheitert, einen Posten für sich im Bundestagspräsidium mit einer Organklage beim Bundesverfassungsgericht zu erstreiten. Die Karlsruher Richterinnen und Richter wiesen den Antrag als offensichtlich unbegründet zurück, wie sie am Dienstag unangekündigt mitteilten. Unmittelbar zuvor hatten sie ihr Urteil zur erfolglosen Klage eines einzelnen AfD-Abgeordneten verkündet. Die Fraktion besetzt als einzige im Bundestag keinen Posten im Präsidium des Parlaments.

Immer wieder hat die AfD-Fraktion im Bundestag versucht, einen ihrer Abgeordneten zum Bundestagsvizepräsidenten wählen zu lassen. Bislang sind alle Kandidaten an der Ablehnung durch die Mehrheit im Bundestag gescheitert. Dabei stellen sonst Vertreter aller Parteien einen oder eine Vize. Mehrfach hat die Partei auch schon versucht, durch Anträge beim Bundesverfassungsgericht zu erreichen, was sie in den Wahlen im Bundestag nicht geschafft hat. Vergeblich.

Zwar steht in der Geschäftsordnung des Bundestags: "Jede Fraktion des Deutschen Bundestages ist durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten." Aber es ist dort auch zu lesen: ""Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erhält." Und das ist der AfD bislang eben noch nicht gelungen.

Nun hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erneut über die Sache geurteilt. Zum einen, so das Gericht, darf der Bundestag intern festlegen, dass Kandidatenvorschläge für die Wahlen zu seinem Präsidium nur von den jeweiligen Fraktionen kommen können. Damit hat es die Organklage eines AfD-Politikers zurückgewiesen, der 2019 vergeblich versucht hatte, als einzelner Abgeordneter einen zusätzlichen Vorschlag zu machen.

Zum anderen liegt jetzt auch die Entscheidung vor, ob die anderen Parteien im Bundestag sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten einer Partei durchfallen lassen dürfen.