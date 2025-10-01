Die AfD hat die Union in den Umfragen wahrscheinlich überholt. Seit zwei Wochen ist sie erstmals die stärkste Partei im Wahltrend der Süddeutschen Zeitung. Wie kommt es zu dieser Aufwärtsbewegung? Dafür gibt es vier Erklärungsansätze.
WahlforschungWarum die AfD in den Umfragen so stark ist
Lesezeit: 4 Min.
So viele Menschen wie noch nie geben an, bei einer Bundestagswahl die AfD wählen zu wollen. Daten und Experten liefern gleich mehrere Gründe dafür.
Exklusiv
Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung:Schwierige Zähmung
Überall in Europa sind christdemokratische Parteien mit Rechtspopulisten konfrontiert. Eine Studie untersucht ihre Strategien – und gibt eine klare Einschätzung für den Umgang mit der AfD.
Lesen Sie mehr zum Thema