So viele Menschen wie noch nie geben an, bei einer Bundestagswahl die AfD wählen zu wollen. Daten und Experten liefern gleich mehrere Gründe dafür.

Die AfD hat die Union in den Umfragen wahrscheinlich überholt. Seit zwei Wochen ist sie erstmals die stärkste Partei im Wahltrend der Süddeutschen Zeitung. Wie kommt es zu dieser Aufwärtsbewegung? Dafür gibt es vier Erklärungsansätze.