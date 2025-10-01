Zum Hauptinhalt springen

WahlforschungWarum die AfD in den Umfragen so stark ist

Lesezeit: 4 Min.

(Foto: Michael Kappeler/dpa; Liesa Johannssen/REUTERS; Collage: SZ-Grafik)

So viele Menschen wie noch nie geben an, bei einer Bundestagswahl die AfD wählen zu wollen. Daten und Experten liefern gleich mehrere Gründe dafür.

Von Sören Müller-Hansen

Die AfD hat die Union in den Umfragen wahrscheinlich überholt. Seit zwei Wochen ist sie erstmals die stärkste Partei im Wahltrend der Süddeutschen Zeitung. Wie kommt es zu dieser Aufwärtsbewegung? Dafür gibt es vier Erklärungsansätze.

