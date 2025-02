Von Roland Preuß, Berlin

Als Alice Weidel gegen 17.45 Uhr in der AfD-Zentrale auftaucht, nimmt sie schon Glückwünsche entgegen, sie läuft händeschüttelnd durch die Trauben von AfD-Funktionären. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke umarmt die AfD-Kanzlerkandidatin und weicht ihr zunächst nicht von der Seite, alle scheinen in Bestlaune zu sein. Die Parteispitze hat im Erdgeschoss der Parteizentrale eine Art Arena aufbauen lassen, in der sich, abgegrenzt durch Gummibänder, die Führungsleute präsentieren können, Landesvorsitzende, Vorstandsmitglieder, Fraktionsvizes. Drumherum haben die Fernseh- und Internetsender ihre Kameras aufgestellt. Es ist alles vorbereitet, den erwarteten großen Wahlerfolg der Partei auszustellen.