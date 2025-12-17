Kaum ist die Reisegruppe der AfD von ihrem Besuch in den USA zurück, trifft sie in Berlin auf das nächste Kapitel eines innerparteilichen Streits. Im Mittelpunkt steht der verteidigungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen. Am Montag beschloss der Fraktionsvorstand der AfD, ein Ordnungsverfahren gegen den 74-Jährigen einzuleiten. Im Raum steht der „Verdacht einer Fraktionsschädigung“, heißt es in einem Schreiben der Rechtsabteilung an Lucassen. Es liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Zuvor hatten unter anderem die Welt und das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet.