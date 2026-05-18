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Nach interner KritikAfD-Fraktion straft eigenen Abgeordneten ab

Lesezeit: 2 Min.

Matthias Moosdorf (AfD) hier bei der Plenarsitzung im Mai 2023 im Deutschen Bundestag.
Matthias Moosdorf (AfD) hier bei der Plenarsitzung im Mai 2023 im Deutschen Bundestag. Bernd von Jutrczenka/dpa

Matthias Moosdorf erhob schwere Vorwürfe gegen seinen Fraktionskollegen Markus Frohnmaier. Das hat nun Konsequenzen.

Von Tim Frehler, Berlin

Der Fraktionsvorstand der AfD im Bundestag hat am Montag mehrere Ordnungsmaßnahmen gegen den AfD-Abgeordneten Matthias Moosdorf verhängt. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung muss Moosdorf zum einen ein Ordnungsgeld in Höhe von 5000 Euro bezahlen. Außerdem darf er sechs Wochen lang nicht im Plenum des Deutschen Bundestages reden und drei Monate lang nicht bei Fraktionsveranstaltungen auftreten. Zuerst hatte das Nachrichtenportal T-Online berichtet.

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