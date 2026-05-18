Der Fraktionsvorstand der AfD im Bundestag hat am Montag mehrere Ordnungsmaßnahmen gegen den AfD-Abgeordneten Matthias Moosdorf verhängt. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung muss Moosdorf zum einen ein Ordnungsgeld in Höhe von 5000 Euro bezahlen. Außerdem darf er sechs Wochen lang nicht im Plenum des Deutschen Bundestages reden und drei Monate lang nicht bei Fraktionsveranstaltungen auftreten. Zuerst hatte das Nachrichtenportal T-Online berichtet.