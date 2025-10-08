Allein in dieser Legislaturperiode schlägt sich die AfD im Bundestag schon seit Monaten mit der Frage herum, ob sie einen Antrag zur Wiedereinführung der Wehrpflicht ins Parlament einbringen soll. Und wenn ja, wann? Und mit welchem Inhalt? Es ist kompliziert.
VerteidigungAfD streitet über Wehrpflicht
Lesezeit: 3 Min.
Eigentlich ist die AfD dafür, dass der Wehrdienst wieder verpflichtend wird. Trotzdem kann sich die Fraktion nicht auf einen Antrag einigen. Im Weg stehen grundsätzliche Fragen.
Von Tim Frehler, Berlin
AfD-Parteispitze:Wer ist hier Chef?
In der AfD zeigt sich immer deutlicher: Es ist Alice Weidel, die den Kurs der Partei vorgibt. Zu beobachten war das jüngst, als sie ihren Co-Chef Tino Chrupalla auf offener Bühne brüskierte. Wie also steht es um das Verhältnis der beiden?
Lesen Sie mehr zum Thema