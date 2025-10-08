AfD-Parteispitze : Wer ist hier Chef?

In der AfD zeigt sich immer deutlicher: Es ist Alice Weidel, die den Kurs der Partei vorgibt. Zu beobachten war das jüngst, als sie ihren Co-Chef Tino Chrupalla auf offener Bühne brüskierte. Wie also steht es um das Verhältnis der beiden?