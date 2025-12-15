Zum Hauptinhalt springen

BundesregierungHitlergruß im Bundestag? AfD-Abgeordneter angeklagt

Matthias Moosdorf, AfD-Abgeordneter im Bundestag, hatte bereits im Oktober seine Immunität verloren.
Matthias Moosdorf, AfD-Abgeordneter im Bundestag, hatte bereits im Oktober seine Immunität verloren. (Foto: Marco Rauch/dpa)
  • Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen erhoben.
  • Moosdorf soll am 22. Juni 2023 während einer Bundestags-Sitzung im Garderobenbereich einen Parteikollegen mit Hackenschlag und Hitlergruß begrüßt haben.
  • Der 60-Jährige ist in seiner eigenen Fraktion wegen seiner Russlandnähe umstritten und hat bereits seinen Posten als außenpolitischer Sprecher verloren.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Weil er im Reichstagsgebäude die verbotene Geste gezeigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen den AfD-Abgeordneten Matthias Moosdorf erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen Anklage gegen einen Bundestagsabgeordneten der AfD erhoben. Namentlich nennt die Staatsanwaltschaft den Bundestagsabgeordneten in ihrer Mitteilung am Montagmorgen nicht, nach Informationen der Süddeutschen Zeitung handelt es sich dabei aber um Matthias Moosdorf. Bereits im Oktober hatte der Bundestag die Immunität des 60-Jährigen aufgehoben.

Moosdorf soll am 22. Juni 2023 während einer laufenden Sitzung des Bundestages im Garderobenbereich eines Zugangs zum Reichstagsgebäude einen Parteikollegen mit Hackenschlag und Hitlergruß begrüßt haben. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft soll ihm dabei bewusst gewesen sein, dass die Geste für andere im Eingangsbereich wahrnehmbar gewesen sein soll. Das Zeigen der Grußform der Nationalsozialisten ist in Deutschland verboten und strafbar. Moosdorf selbst sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Der Vorwurf ist skurril und nichts ist abwegiger als dieser Vorwurf.“

In der Bundestagsfraktion der in weiten Teilen rechtsextremen AfD ist Moosdorf wegen seiner Russlandnähe umstritten. Seinen Posten als außenpolitischer Sprecher der Fraktion hat er zu Beginn dieser Legislaturperiode an Markus Frohnmaier verloren, im Arbeitskreis Außen hat er keinen Platz mehr bekommen. Wegen einer nicht genehmigten Reise nach Russland hat seine Fraktion im September ein internes Ordnungsgeld in Höhe von 2000 Euro gegen ihn verhängt.

© SZ/dpa/tifr - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

MeinungUSA-Reise
:Da braut sich etwas zusammen zwischen AfD und Maga-Bewegung

SZ PlusKommentar von Tim Frehler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite