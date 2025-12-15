Die Staatsanwaltschaft Berlin hat wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen Anklage gegen einen Bundestagsabgeordneten der AfD erhoben. Namentlich nennt die Staatsanwaltschaft den Bundestagsabgeordneten in ihrer Mitteilung am Montagmorgen nicht, nach Informationen der Süddeutschen Zeitung handelt es sich dabei aber um Matthias Moosdorf. Bereits im Oktober hatte der Bundestag die Immunität des 60-Jährigen aufgehoben.

Moosdorf soll am 22. Juni 2023 während einer laufenden Sitzung des Bundestages im Garderobenbereich eines Zugangs zum Reichstagsgebäude einen Parteikollegen mit Hackenschlag und Hitlergruß begrüßt haben. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft soll ihm dabei bewusst gewesen sein, dass die Geste für andere im Eingangsbereich wahrnehmbar gewesen sein soll. Das Zeigen der Grußform der Nationalsozialisten ist in Deutschland verboten und strafbar. Moosdorf selbst sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Der Vorwurf ist skurril und nichts ist abwegiger als dieser Vorwurf.“

In der Bundestagsfraktion der in weiten Teilen rechtsextremen AfD ist Moosdorf wegen seiner Russlandnähe umstritten. Seinen Posten als außenpolitischer Sprecher der Fraktion hat er zu Beginn dieser Legislaturperiode an Markus Frohnmaier verloren, im Arbeitskreis Außen hat er keinen Platz mehr bekommen. Wegen einer nicht genehmigten Reise nach Russland hat seine Fraktion im September ein internes Ordnungsgeld in Höhe von 2000 Euro gegen ihn verhängt.