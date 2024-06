Es ist kurz vor halb elf am Samstagmorgen. Noch hat der AfD -Parteitag nicht offiziell begonnen, noch wollen Delegierte hinein in die Essener Grugahalle. Und noch wollen Aktivistinnen und Aktivisten genau das verhindern. Dazu haben sie sich zum Beispiel auf einer der Zufahrtsstraßen zum Messegelände auf den Asphalt gesetzt, mehrere Reihen der Blockierer sollen verhindern, dass AfD-Politiker hier durchkommen. Es ist eng an dieser Stelle: Ein Gebüsch auf der einen und eine Mauer auf der anderen Seite verhindern, dass jemand die Menschensperre umgehen kann.

Als zwei Männer – einer im blauen Jackett, der andere im weißen Oberhemd – zur Halle wollen, wird es hektisch. Die Protestler halten sie für AfD-Anhänger. Die Polizei bahnt ihnen den Weg, und sie geht dabei nicht zimperlich vor. Ein Polizist hat seinen Schlagstock gezückt und schlägt auf die Blockierer ein. Zwischen der Mauer und der Menschenkette versuchen seine Kollegen eine Gasse zu bilden, sie zerren die Protestierer aus dem Weg, schleifen sie an ihren Rucksäcken über den Boden.

Die Polizei setzt Schlagstöcke ein

Dort, nahe der Mauer, sitzen auch Melanie und ihre beiden Töchter – mit durchaus schmerzhaften Konsequenzen. Die Polizei sei ihnen auf Hände und Beine getreten, habe mit Knüppeln draufgeschlagen, ohne Ankündigung: „Die sind einfach drauf, rein in die Masse“, sagt Melanie, „ich habe gesagt, ich will weg, aber wir konnten nicht weg.“ Sie selbst sei nicht von einem Schlagstock getroffen worden, aber ihre Tochter.

Warum sie und ihre Töchter gekommen sind? „Wir wollten uns gegen die AfD, gegen die Faschisten stellen“, erklärt sie. Sie selbst sieht sich als Teil der bürgerlichen Mitte, ihren Nachnamen will sie nicht nennen – das könnte sich negativ auf ihren Beruf auswirken.

Szenen wie diese gab es mehrere an diesem stickig heißen Protest-Samstag in Essen. Die Demonstranten sprachen von 70 000 Teilnehmern, die Polizei gab bis zum frühen Abend keine konkrete Zahl an und sprach von „Zehntausenden“.

Viel Polizei, viele Demonstranten: Zehntausende Menschen kamen nach Essen, um gegen die AfD zu protestieren.

In einer ersten Zwischenbilanz meldet die Polizei am Nachmittag elf leicht verletzte Beamte, die Demonstranten wiederum beklagen „Staatsgewalt“, also den Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray beim Versuch der Beamten, meist vermummte Aktivisten am Durchbrechen ihrer Linien zu hindern. Aber keiner kommt durch.

Am Nachmittag meldet die Essener Polizei dann, zwei Polizisten seien in der Nähe der Grugahalle schwer verletzt worden, als sie einem Politiker Geleitschutz gegeben haben. Laut Polizei hätten die bisher noch unbekannten Täter die Beamten gegen den Kopf getreten und noch am Boden „mit Tritten traktiert“. Die Polizisten seien daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden. Sieben weitere Polizisten seien bei dem Angriff leicht verletzt worden.

Gegen 9.40 Uhr verkündet eine Demonstrantin, etwa 200 Meter von der Grugahalle entfernt, per Megafon, man habe mit den Blockaden Wirkung erzielt: „Der AfD-Parteitag ist auf 12 Uhr verschoben!“ Jubel brandet auf, aber die Durchsage wird schnell widerlegt: Um 10.30 Uhr, eine halbe Stunde hinter dem Fahrplan der in Teilen rechtsextremistischen Partei, beginnt drinnen der Parteitag. Mit dabei Björn Höcke, der rechtsextreme AfD-Führer aus Thüringen.

Proteste seit dem Morgengrauen

Später wird „Widersetzen“, das Aktionsbündnis hinter den Straßenblockaden, diese 30 Minuten Verzögerung als Erfolg feiern; zudem seien circa hundert Delegierte deutlich zu spät gekommen. Ein Parteisprecher bestätigt später der SZ, es habe „tatsächlich Verzögerungen“ gegeben. Aber schon kurz nach 10 Uhr sei der Parteitag beschlussfähig gewesen: genau 10.08 Uhr seien 508 der nominell 600 Delegierten anwesend gewesen. Später werden es circa 560 sein.

Die Proteste hatten kurz nach dem Morgengrauen begonnen. Zum Beispiel vor dem Eingang des Essener Uni-Klinikums, Punkt 6 Uhr: Etwa 400 Menschen versammeln sich an einer Bushaltestelle; einige stehen in der Schlange für einen ersten Kaffee. Um 6.20 Uhr brechen sie auf: Anwohner staunen auf dem Balkon, ein Jogger hält inne. Mit dabei ist auch Janine Wissler, die Bundesvorsitzende der Linke.

Linke-Chefin Janine Wissler (2. v. l. in der vorderen Gruppe) beteiligt sich in Essen am Protest gegen die AfD.

Zehn Minuten später stößt die Menge auf eine erste Polizeisperre. Alle drehen um, laufen einen schmalen Asphaltweg Richtung Osten auf der Rückseite des Gruga-Parks entlang. „Der frühe Vogel fängt den braunen Wurm“, sagt ein Aktivist grinsend. Aber dann ist der Spaß vorbei: Vor der Gruppe stehen wieder behelmte Beamte – und hinter ihnen plötzlich auch. Die Grugahalle liegt, hinter Bäumen versteckt, 300 Meter entfernt.

„Wir sind eingekesselt“, sagt Katharina Schwabedissen lakonisch. Die Sprecherin von „Widersetzen“, hauptberuflich Gewerkschaftssekretärin von Verdi, raucht eine Zigarette. Dann berät sie sich mit anderen Demonstranten. Es gibt einen Ausweg: Die Aktivisten beschließen, ihren Marsch beim Gruppenleiter der Polizei als offizielle Demonstration anzumelden. Man duzt sich während der Verhandlungen, alle wirken entspannt. Nun ist der Weg frei – und falls es nach diesem Moment zu Übergriffen der Aktivisten käme, hätten die Behörden einen Versammlungsleiter als Verantwortlichen. „Wir wollen niemandem wehtun“, sagt Schwabedissen, „dazu haben sich alle in unserem Aktionskonsens vorher verpflichtet.“

"Wir wollen niemandem wehtun, dazu haben sich alle in unserem Aktionskonsens vorher verpflichtet", sagt Katharina Schwabedissen, Sprecherin von "Widersetzen". Das Aktionsbündnis sorgte für Straßenblockaden.

Kurz vor 8 Uhr geht es wieder vorwärts. Acht Polizisten vorneweg, dann zwei Männer mit Fahnen von Verdi und der Awo, dahinter die „Interventionistische Linke“. Aus Villenfenstern schauen Nachbarn auf die brave Demo. Ärger gibt es nur, als die 400 Aktivisten gegen 8 Uhr zum ersten Mal die Grugahalle sehen: Ein Mann mit beigefarbener Baseballkappe filmt sie seit einer Stunde, einige Demonstranten kennen ihn. Das Video wird live gestreamt, der Beobachter sei ein bekannter rechter Blogger aus Leipzig: „Nach Bildern von dem sind schon Menschen verprügelt worden“, sagt ein Verdi-Mitarbeiter. Die Polizei verhindert Handgreiflichkeiten, der Blogger bleibt zurück.

Tim und Bela sind schon seit den frühen Morgenstunden unterwegs

Schwabedissens Gruppe zählt zu den ersten Gruppen von „Widersetzen“, die es bis zu den Straßenbarrieren der Stadt Essen schaffen, die den Parteitag schützen. Einige aus der Gruppe werden später zu den Sitzblockierern gehören, die neben Melanie hocken. Mit bekanntem Ergebnis.

Andere Demonstranten waren zwar viel früher auf den Beinen. Aber sie wurden 700 Meter vor der Gruga-Halle gestoppt: Tim (16) und Bela (15) sitzen auf der Alfredstraße, unter ihnen dröhnt die Autobahn. Gegen 2.30 Uhr waren sie aufgebrochen aus ihrem Camp am Stadtrand von Essen, nach elf Kilometern Fußmarsch sitzen sie müde auf der Fahrbahn. Die schriftliche Erlaubnis ihrer Eltern haben sie im Rucksack. Warum sie sich das antun? „Weil die AfD nicht unser Grundgesetz achtet“, sagt Bela. Tim nickt, er ahnt, dass niemand hier den blauen Parteitag mehr wird stoppen können: „Aber wegen uns mussten die wenigstens einen Umweg machen.“