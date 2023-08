Am kommenden Sonntag findet in Seelow, der Kreisstadt von Märkisch-Oderland, die Bürgermeisterwahl statt. Sie zieht Aufmerksamkeit über die Stadt hinaus auf sich, weil der Kandidat der AfD namens Falk Janke der erste hauptamtliche Bürgermeister der Rechtsaußen-Partei in Brandenburg werden könnte. Er tritt gegen den parteilosen Kandidaten Robert Nitz an. Dieser führt nach dem Tod des früheren Bürgermeisters im April derzeit die Amtsgeschäfte. Er wird von den drei Fraktionen Linke, SPD und Heimat-Kultur-Sport/CDU/FDP in der örtlichen Stadtverordnetenversammlung unterstützt. Kandidat Falk Janke ist Fraktionschef der AfD im Stadtparlament und war früher einmal Mitglied der CDU.

Seelow liegt nahe der deutsch-polnischen Grenze und hat rund 5400 Einwohner, die Stadt gehört damit zu den kleineren Kreisstädten in Deutschland. Sie hat eine bewegte Geschichte: Die Schlacht um die Seelower Höhen eröffnete am Ende des Zweiten Weltkriegs die Schlacht um Berlin.