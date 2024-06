Von Roland Preuß, Angelika Slavik, Berlin

Am Tag nach der Europawahl strahlt Sahra Wagenknecht in die Kameras. Es sei nun klar, sagt sie bei einer Pressekonferenz in Berlin, „dass es die absolut richtige Entscheidung gewesen ist, diese Partei zu gründen“. Tatsächlich ist Wagenknecht mit ihrer Partei BSW eine der großen Gewinnerinnen dieser Wahl, sie holte aus dem Stand 6,2 Prozent der Stimmen. Ebenfalls auf der Gewinnerseite: die AfD. Sie legte 4,9 Prozentpunkte zu und wurde mit 15,9 Prozent zweitstärkste Kraft vor SPD und Grünen.