Hat Sachsen-Anhalt – ganz unbemerkt von der Öffentlichkeit – schon eine neue Landesregierung? Fast scheint es so, als BSW -Fraktionschef Thomas Schulze am Mittwoch ans Rednerpult des Landtages in Magdeburg tritt. In der Debatte geht es um die Frage, wie Familien ab dem neuen Jahr finanziell bei den Kita- und Hortkosten entlastet werden sollen. Schulze beginnt seine erste Parlamentsrede mit der Entschuldigung bei Eltern und Kita-Trägern, „dass wir uns erst jetzt um die Problematik kümmern“.

Lange hätten sich die Parteien im Hinterzimmer mit Themen wie einer Parlamentsreform beschäftigt oder sie leckten sich noch immer die Wunden von der Wahl. „Jetzt ist aber das BSW da und wir versprechen: Wir kümmern uns darum“ – selbst in den Reihen der AfD müssen sie da lachen. Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) bittet um Ruhe.

Auch bei einzelnen Entscheidungen geht es nun vor allem um die Machtfrage

Eigentlich soll es am Mittwoch um das Thema Kinderbetreuung gehen, aber natürlich geht es vor allem um die Machtfrage. Darum, wer mit wem Allianzen sucht und Mehrheiten finden wird in einem Parlament, in dem die Wähler die laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextreme AfD so stark gemacht haben wie nie, aber eben nicht so stark, dass sie eine absolute Mehrheit hätte.

Am Mittwoch wird einmal mehr deutlich, dass AfD und BSW nicht nur die räumliche Nähe im Plenum suchen, sondern auch die inhaltliche und atmosphärische. Während der AfD-Abgeordnete Gordon Köhler vergleichsweise sachlich und zurückhaltend für den gemeinsamen Gesetzentwurf mit dem BSW wirbt, kündigt dessen Fraktionschef Schulze schon mal an: „Wir werden jeden Stein umdrehen und werden eine Ausgabenprüfung vornehmen für alle Ressorts.“ Das soll die Kritik der CDU kontern, die Kita-Pläne seien nicht gegenfinanziert, aber es klingt fast wie eine Drohung.

Bislang war es in Sachsen-Anhalt so, dass Familien mit mehreren Kindern in Kita oder Hort nur für das älteste zahlen mussten. Doch diese Regelung läuft zum Jahresende aus. Im Prinzip sind sich alle Parteien einig, dass sie verlängert werden soll. AfD und BSW gehen jedoch einen Schritt weiter und fordern von der amtierenden Landesregierung bis Ende 2027 einen Stufenplan vorzulegen, „der die vollständige und dauerhafte Beitragsfreiheit aller Kita- und Tagespflegeplätze in Sachsen-Anhalt mit Wirkung zum 1. Januar 2029 umsetzt“. Wie das finanziert werden soll, keiner weiß es.

Ein Vorspiel für die Ministerpräsidentenwahl

Der CDU-Mann Stefan Ruland fragt deshalb vorsichtshalber beim BSW nach: „Ist das schon ein Auftrag an sich selbst? Oder wie kommt man auf die Idee, einer geschäftsführenden Landesregierung so was ins Pflichtenheft zu schreiben?“ Schulze erwidert, er sei froh, dass die CDU überhaupt im Plenum sei und nicht vor der Tür stehe. Ein Seitenhieb auf die Ankündigung der CDU-Fraktion, den Saal bei der Ministerpräsidentenwahl zu verlassen, zumindest bei den ersten beiden Wahlgängen.

Denn diese Landtagssitzung – die erste reguläre nach der Konstituierung und einem Sonderplenum zum Thema Frieden in der Ukraine – ist natürlich ein Vorspiel für das, was am 15. Dezember geschehen könnte: die Wahl eines Ministerpräsidenten. Und da könnte die Lage mehr als zwei Monate nach der Landtagswahl kaum unübersichtlicher sein. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund fehlen drei Stimmen für die absolute Mehrheit, die er in den ersten beiden Wahlgängen bräuchte. Ob er in einem dritten Wahlgang antritt, ist unklar. Lange hatte er das ausgeschlossen, inzwischen tut er das nicht mehr. Im dritten Wahlgang reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Das BSW hat angekündigt, sich zu enthalten. Sollte sich ein weiterer Abgeordneter, beispielsweise von der CDU, ebenfalls enthalten oder in der geheimen Wahl gar für Siegmund stimmen, wäre der AfD-Politiker Ministerpräsident. Eine parlamentarische Mehrheit für Gesetze und den Haushalt hätte er damit allerdings nicht – wie viel er von seinen Wahlversprechen umsetzen kann, bleibt fraglich.

Umso wertvoller ist da die Gefolgschaft des BSW. Schon Mitte Oktober hatten BSW und AfD gemeinsame Sache gemacht. In einem Sonderplenum beantragten sie, die Landesregierung möge sich im Bundesrat für einen Stopp der Ukraine-Hilfen, ein Ende der Russland-Sanktionen und Friedensverhandlungen mit Moskau einsetzen. Anders als bei der Kita-Initiative, die am Mittwoch mit der Mehrheit von AfD und BSW beschlossen wurde, lassen sich die Kosten beim Ukraine-Sonderplenum inzwischen beziffern.

Laut Angaben der Landtagsverwaltung fielen etwa für Saaldiener, Sicherheitspersonal, Gebärdendolmetscher und Fahrtkosten gut 9300 Euro an. Weil am selben Tag auch reguläre Gremiensitzungen im Landtag stattfanden, seien die Fahrtkosten nicht ausschließlich dem Sonderplenum zuzurechnen, teilt die Landtagsverwaltung mit. Der Gesamtbetrag könnte trotzdem noch steigen, denn die endgültige Höhe der Übernachtungskosten kann die Landtagsverwaltung noch nicht beziffern.

Die Brandmauer abzulehnen, heißt nicht, ins Feuer zu springen. Aus einem Gastbeitrag von BSW-Mitgliedern um Ex-Generalsekretär Christian Leye

In der Bundesspitze des BSW fürchten sie derweil die politischen Kosten einer weiteren Annäherung an die AfD. Kurz vor dem Bundesparteitag Ende November verlagert sich der Streit über die Ausrichtung der Partei auf die offene Bühne. Denn Anfang der Woche erschienen gleich zwei Gastbeiträge, in denen Gründungsmitglieder der Partei den Kurs der Kollegen in Magdeburg scharf kritisierten. Ihre Sorge: Schulze und Co. könnten sich der AfD so weit annähern, dass das BSW überflüssig und unglaubwürdig wird. „Wer auf einen Schmusekurs mit der AfD setzt, liefert niemandem einen Grund, zum BSW zu wechseln“, schrieben die Gründungsmitglieder Jessica Tatti und Ralph Suikat bei T-Online. Und sie warnten: Die AfD umgarne das BSW zwar zurzeit, doch sobald Ulrich Siegmund Ministerpräsident sei, werde das BSW unwichtig. „Dann würde die Falle zuschnappen, in der man schon mit beiden Beinen steht.“

Eine Gruppe um Ex-BSW-Generalsekretär Christian Leye schrieb in einem Gastbeitrag für die Zeit: „Die Brandmauer abzulehnen, heißt nicht, ins Feuer zu springen.“ Wer den Gründungskonsens der Partei ernst nehme, dürfe weder die etablierten Parteien noch die AfD in Regierungsverantwortung bringen. Es dürfe daher keine Tolerierung einer AfD-Regierung, keine Kooperationsvereinbarungen und keine Enthaltungen geben, wenn sich nur ein Bewerber der AfD zur Wahl stelle. Letzteres setzt Fraktionschef Schulze und seine Mitstreiter unter Druck. Sie hatten stets angekündigt, sich bei Siegmunds Wahl zu enthalten.

Bemerkenswert an der Auseinandersetzung: Die Autorinnen und Autoren sind eigentlich Vertraute von Parteigründerin Sahra Wagenknecht. Die aber stellt sich an die Seite der Sachsen-Anhalter. „Der Magdeburger Weg entspricht der Gründungsidee des BSW“, sagte Wagenknecht dem Stern. Auch Leyes Ansage, sich bei einer alleinigen AfD-Kandidatur nicht zu enthalten, teilt Wagenknecht nicht. „Wenn nur Siegmund zur Wahl steht und wir mit Nein stimmen, würden wir signalisieren, dass uns lieber wäre, dass Schulze geschäftsführend im Amt bleibt. Das hielte ich für falsch“, sagte Wagenknecht der Süddeutschen Zeitung. „Wenn wir uns enthalten, signalisieren wir, dass wir beide nicht unterstützen.“

Ihr Kalkül: Die Enthaltungen des BSW würden Siegmund nicht ins Amt bringen, würden aber zeigen, „dass eventuelle Ja-Stimmen nicht von uns kamen.“ Spätestens am 15. Dezember wird man mehr wissen.