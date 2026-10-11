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Sachsen-AnhaltAfD und BSW feiern gemeinsam in Magdeburg

Lesezeit: 3 Min.

Der BSW-Fraktionschef Thomas Schulze (l.) am vergangenen Mittwoch mit dem neu gewählten AfD-Landtagspräsidenten Tobias Rausch. Zwei Tage später besuchte man gemeinsam eine Feier.
Der BSW-Fraktionschef Thomas Schulze (l.) am vergangenen Mittwoch mit dem neu gewählten AfD-Landtagspräsidenten Tobias Rausch. Zwei Tage später besuchte man gemeinsam eine Feier.
JAN WOITAS/AFP

Bei der Party eines rechtsextremen Magazins posieren Abgeordnete des BSW mit Kollegen der AfD – sehr zum Unwillen der BSW-Bundesspitze.

Von Tim Frehler, Berlin

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Ein Treffen zwischen Politikern der AfD und des BSW in Sachsen-Anhalt hat bei der Parteispitze des BSW Unmut ausgelöst. Es dürfe „nicht der Eindruck der Kumpanei oder einer privilegierten Partnerschaft entstehen“, schrieb Parteichef Fabio de Masi am Freitagabend in einem Beitrag in sozialen Medien. Auslöser waren Fotos, die das rechtsextreme Magazin Compact veröffentlicht hatte. Sie zeigen Spitzenpolitiker von AfD und BSW aus Sachsen-Anhalt bei einer gemeinsamen Abendveranstaltung. Anlass der Zusammenkunft war laut Angaben des Magazins die Eröffnung eines „TV-Studios“ von Compact in Magdeburg am Donnerstag.

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