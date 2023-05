Am Sonntag könnte im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree ein extremer Rechter zum Landrat gewählt werden. Es wäre eine Zäsur in Deutschland. Dabei ist der Kandidat in der Gegend fast unbekannt.

Von Jan Heidtmann, Steinhöfel

Der "Ulmenhof" im brandenburgischen Dorf Steinhöfel ist ein einfaches Gasthaus mit deutscher Küche. Es gibt Currywurst, Königsberger Klopse und am 18. Mai einen sogenannten Herrentag: "Leckereien vom Grill, Eisbein, Musik und reichlich Bier". An diesem Mittwochabend trifft sich der AfD-Stammtisch zu den "Steinhöfler Gesprächen". Thema heute ist der erstaunliche Erfolg des Kandidaten Rainer Galla: Am Sonntag geht der AfD-Kandidat als Favorit in die Stichwahl um das Amt des Landrats. Das gab es hier im Landkreis Oder-Spree noch nie. Und auch in ganz Deutschland nicht.