Wenn Ulrike Heidemann zurzeit in ihrer Heimatstadt unterwegs ist, dann oft in einem alten blauen VW-Bus, auf dem ihr Gesicht prangt und ihr Wahlspruch: „Ihre Bürgermeisterin für ein l(i)ebenswertes Bad Freienwalde“. Heidemann mag den Bus sehr, den ihr ein Kollege aus dem Ortsverband für den Wahlkampf zur Verfügung gestellt hat, „der kommt richtig gut an“, sagt sie. Und wirklich scheinen auf den Straßen alle zu gucken, wenn sie angefahren kommt, viele winken auch. Was aber wohl daran liegt, dass Heidemann von den knapp 12 000 Einwohnern etwa jeden zweiten kennt, aus der Kindheit, aus dem Orchester, wo sie seit der Jugend Saxofon spielt. Oder einfach aus vielen Jahren als Straßenplanerin und Mutter im Ort.

Am Sonntag finden in 28 Gemeinden in Brandenburg Bürgermeisterwahlen statt. Wie es in Bad Freienwalde ausgeht, ist auch deshalb interessant, weil der Kurort seit Juni bundesweit bekannt ist, als mehrere vermummte und mutmaßlich rechtsradikale Personen ein Sommerfest auf dem Markplatz überfielen. Bis heute ist nicht geklärt, wer die Täter waren oder woher sie kamen. Auf Social Media wird von einer linken Inszenierung geraunt. „Viele in der Stadt sind jetzt erst recht entschlossen, sie gegen rechts zu verteidigen“, sagt Heidemann. Sie ahnt aber auch: „Für die AfD ist der Ansporn groß, gerade hier das Pflaster zu erobern.“

Heidemann, 43 Jahre alt, ist bei Bad Freienwalde geboren und dort aufgewachsen. Nach dem Studium zur Vermessungsingenieurin in Berlin bekam sie ein Baby und ging mit ihrem Mann zurück, sie machte zwei weitere Abschlüsse und bekam zwei weitere Kinder. „Ich habe immer gewusst, dass ich da leben will, wo meine Eltern und Großeltern sind“, sagt sie. Es ist eine klassische ostdeutsche Frauenbiografie – selbständig und aufstiegsorientiert. Zugleich ist Heidemann eine Ausnahmeerscheinung: Die meisten jungen Menschen in Brandenburg gehen weg vom Land und bleiben dann auch weg. „Uns gegen den demografischen Wandel zu stemmen, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben hier“, sagt Heidemann.

Vor neun Jahren trat sie in die CDU ein. Inzwischen sitzt sie in der Stadtverordnetenversammlung und dort auch Lars Günther gegenüber. Der AfD-Mann ist auch Landtagsabgeordneter von Märkisch-Oderland, wo seine Partei drei von vier Wahlkreisen in der vergangenen Landtagswahl gewann. Im Landtag stellt die AfD die zweitgrößte Fraktion, sie dominiert die Umfragen und zuweilen auch das politische Gespräch. Der Landesverband ist vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden, ebenso wie fünf seiner Mitglieder – auch Lars Günther.

„Die Menschen hier tragen ihr Herz nicht auf der Zunge“

Nachdem klar wurde, dass der amtierende Bürgermeister Ralf Lehmann, ihr Parteikollege, nicht wieder antreten würde, entschied Heidemann, sich zu bewerben. Ihre zwei Konkurrenten sind parteilos, einer von ihnen, Frank Vettel, tritt aber für die AfD an und wird von Günther unterstützt. Vettel verspricht, die „Spaltung in der Stadt“ zu überwinden, Heidemann hat sich für den in Brandenburg eher unüblichen Fokus auf das Positive entschieden: die Wälder, der Kurtourismus als Potenzial. Und obwohl sie hier aufgewachsen ist, obwohl sie wirklich jede Straße kennt: Wenige Tage vor der Wahl wagt Ulrike Heidemann keine Prognose darüber, ob die Botschaft ihres Kontrahenten am Ende doch ankommt.

„Die Menschen hier tragen ihr Herz nicht auf der Zunge“, erklärt sie. Am Ende wisse man nicht, was den Ausschlag gebe. „Manche sagen mir: Ich wähl’ dich, obwohl du in der CDU bist; andere: Ich wähl’ dich wegen der CDU.“ Gerade habe ihr wieder einer gesagt, es müsse endlich eine Frau, also sie, werden. Aber den Satz „Ich wähl’ keine Frau“, den habe sie ganz offen auch schon gehört. Neunzig Prozent der Oberbürgermeister in Deutschland sind Männer. Andererseits hat Ulrike Heidemann auch schon ein bisschen Erfahrung darin, eine Ausnahmeerscheinung zu sein.