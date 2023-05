Am Sonntag könnte in Brandenburg ein extremer Rechter zum Landrat gewählt werden. Es wäre das erste Mal in Deutschland. Dabei ist der Kandidat in der Gegend fast unbekannt.

Von Jan Heidtmann, Steinhöfel

Der "Ulmenhof" im Brandenburgischen Dorf Steinhöfel ist ein einfaches Gasthaus mit deutscher Küche. Es gibt Currywurst, Königsberger Klopse und am 18. Mai einen so genannten Herrentag: "Leckereien vom Grill, Eisbein, Musik und reichlich Bier". An diesem Mittwochabend trifft sich der AfD-Stammtisch zu den "Steinhöfler Gesprächen". Thema heute ist der erstaunliche Erfolg des Kandidaten Rainer Galla: Am Sonntag geht der AfD-Kandidat als Favorit in die Stichwahl um das Amt des Landrats. Das gab es hier im Kreis Oder-Spree noch nie. Und auch in ganz Deutschland nicht.

Im Gastraum sitzen dreizehn Frauen und Männer, die Stimmung ist gut und die Überraschung über den Zuspruch bei den Wählern für den Kandidaten groß. Die AfD Oder-Spree sei ja ein kleiner Kreisverband, "wir haben nicht so viele, die in die Politik wollen und die, ich sag mal, auch vorzeigbar sind", sagt Erhard Hellmer vom Vorstand. "Wir mussten überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, einen Kandidaten aufzustellen." Galla, 61, ein jovialer Mann in Jeans und Sakko, hat sich als die perfekte Wahl erwiesen.

Kaum jemand hatte gedacht, dass Galla viel mehr als ein guter Zählkandidat sei

Es ist bereits das zweite Mal binnen Jahresfrist, dass in Brandenburg ein Kandidat der AfD, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt wird, in die Stichwahl um ein wichtiges politisches Amt gelangt. Im September 2022 gewann in Cottbus schließlich der Bürgermeisterkandidat der SPD, weil ihn ein parteiübergreifendes Bündnis jenseits der AfD stützte. Doch der Landkreis Oder-Spree ist nicht Cottbus, das bekannt ist für seine gefestigten rechtsextremen Strukturen. Nicht nur in der AfD, besonders in den anderen Parteien hatte kaum jemand gedacht, dass Galla viel mehr als ein guter Zählkandidat sei.

Seine Kontrahenten sind seit Jahren in der Region politisch präsent, Frank Steffen für die SPD als Bürgermeister von Beeskow, Sascha Gehm als stellvertretender Landrat für die CDU. Galla stammt aus dem Ruhrgebiet, war einmal Polizist und hat dann Jura studiert. Er lebt erst seit 2019 in Brandenburg und arbeitet als Angestellter für die AfD-Fraktion im Bundestag. Öffentlich ist er nur einmal kurz erschienen, 2021 als Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Tauche. Damals bekam er rund vier Prozent der Stimmen. Bei der Landratswahl am 23. April waren es dann fast 25 Prozent.

Detailansicht öffnen Frank Steffen von der SPD will den Sieg des AfD-Manns verhindern. (Foto: Christine Fiedler)

"Herr Galla ist bis dahin überhaupt nicht in Erscheinung getreten", sagt Frank Steffen, 52, bei einem Treffen zwischen zwei Wahlkampfterminen in der Kleinstadt Erkner. So richtig erklären kann sich der SPD-Kandidat den Erfolg seines Gegners von der AfD deshalb auch nicht. Er habe die Gegend noch in den 1990er-Jahren erlebt, als für viele Menschen das Leben zusammenbrach. Aber jetzt? "Das ist bestimmt kein Landkreis, der vom Niedergang gezeichnet ist."

Mit Tesla hier um die Ecke und Arcelormittal in Eisenhüttenstadt gebe es zwei der größten Firmenstandorte in ganz Brandenburg, keine andere Gegend biete mehr Industriearbeitsplätze. Auch habe es kaum Auseinandersetzungen wegen der Unterbringung von Geflüchteten gegeben. Die Ängste mancher Leute seien dennoch groß, wegen des Kriegs in der Ukraine, der Inflation und jetzt auch wegen des neuen Heizungsgesetzes. "Herr Galla bietet da sehr einfache Antworten an", sagt Steffen, der im April 22,5 Prozent bekam. Zudem habe die AfD ihre Strategie geändert - weniger radikal, dafür anschlussfähig. "Die Partei hat es schon geschafft, dass sie so als normal dazugehört."

Die Inhalte der Gespräche im "Ulmenhof" machen stutzig

Tatsächlich fällt auf, dass die Stimmung im "Ulmenhof" weit entspannter ist als bei früheren Veranstaltungen der AfD in Brandenburg. Noch bei den Wahlkampfauftritten in Cottbus im September waren Vertreter der sogenannten Mainstream-Medien höchstens geduldet, hier wird man per Handschlag und mit Kopfnicken begrüßt. Dafür machen die Inhalte stutzig.

Da ist zum Beispiel der stämmige Mann in einem gelben Poloshirt, der mit seinem Tischnachbarn spricht. Über die vielen Migranten, "darunter Tausende Schläfer," und davon, dass die Polizei in der Gegend kürzlich einen Wagen mit ukrainischem Kennzeichen angehalten habe. Obwohl der Kofferraum voller Waffen gewesen sei, habe der einfach weiterfahren dürfen. "Das hat mir ein Polizist erzählt."

Ein vielleicht 45-jähriger Mann hat eigens seine Frau und seine Tochter zu dem Treffen mitgebracht, denn er will etwas über Familienpolitik sagen. Dass die Politik durch Gendersternchen und Diversity "der Familie ganz klar den Familiensinn austreiben" wolle. "Wir brauchen keine Gleichstellungsbeauftragte, wir brauchen eine Familienbeauftragte", sagt der Mann. "Wir brauchen eine Willkommenskultur für Deutsche, auch für Ungeborene."

Kandidat Rainer Galla sagt an diesem Abend wenig, auch, als es eigentlich um ihn geht. Da diskutiert die Runde im Gasthaus über die Glaubwürdigkeit der Wahlen. Ein junger Mann mit grauem Kinnbart berichtet etwas kompliziert, wie er bei der Wahl im April versucht habe, die Auszählung der Stimmen zu überwachen. Es wird nicht offen gesagt, aber man ist sich im "Ulmenhof" augenzwinkernd einig, dass es besonders bei der Abstimmung per Brief kaum mit rechten Dingen zugehe. Es ist eine der Standarderzählungen der AfD, spätestens seitdem Donald Trump seine Wiederwahl verloren hat.

Bei den Landratswahlen in Brandenburg werden diese Zweifel von der AfD ganz gezielt geschürt. Denn es kommt immer wieder vor, dass Kandidaten in der Stichwahl nicht das notwendige Quorum von 15 Prozent der Wahlberechtigten erreichen. In diesem Fall muss der Kreistag entscheiden. Da verfügt die AfD jedoch über zehn von 53 Sitzen.