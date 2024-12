AfD in Brandenburg

Der Verfassungsschutz will die Brandenburger AfD als „gesichert rechtsextrem“ einstufen. Das zeigen Recherchen von SZ, NDR und WDR. Wieso wird die Entscheidung noch nicht öffentlich gemacht?

Von Sebastian Erb und Christoph Koopmann, Berlin/München

René Springer hat große Pläne für Deutschland. Neulich hat er sie umrissen, Ende November, als er in Prenzlau vor den Mitgliedern der Brandenburger AfD den Bundestagswahlkampf eröffnete. Er versprach unter anderem Rentnern mehr Geld, dem Land stabile Brücken und auch, dass die Zahl der Ausländer in den Sozialsystemen „gegen null“ gehen werde, wenn erst mal die AfD regiere. „Kurzum: Deutschland wird deutscher sein.“ Mit dieser Botschaft wählten seine Parteifreunde Springer an jenem Samstag zum Spitzenkandidaten auf der Landesliste für die Wahl im Februar.