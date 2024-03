Die AfD in Brandenburg hat auf ihrem Parteitag den Bundestagsabgeordneten René Springer zum neuen Landesvorsitzenden gewählt und im Blick auf die dortige Landtagswahl am 22. September Geschlossenheit proklamiert. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Vor der Halle gab es Proteste gegen die Partei. Springer gab das Ziel aus, mit der Rechtsaußen-Partei in Potsdam an die Regierung zu kommen. "Wir werden rausgehen und wir werden dieses Land den Altparteien aus den Klauen reißen", sagte er in seiner Bewerbungsrede. Die "Richtschnur" der AfD sei "einzig und allein das deutsche Volk", sagte René Springer, der neulich zur massenhaften "Remigration" von Migranten öffentlich erklärt hatte: "Das ist kein Geheimplan. Das ist ein Versprechen."