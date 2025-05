Von Jan Heidtmann und Christoph Koopmann, Berlin/München

Die AfD gilt nun auch in Brandenburg als gesichert rechtsextremistisch, wie Landesinnenministerin Katrin Lange (SPD) an diesem Mittwoch verkündet hat. Bislang waren nur einzelne Abgeordnete der AfD so eingestuft worden, die Landespartei selbst wurde als Verdachtsfall geführt. Am vergangenen Freitag hatte schon das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD-Bundespartei als gesichert rechtsextrem eingestuft. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt diese Einschätzung für die Landesverbände bereits seit Längerem.