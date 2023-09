Die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion ist mit ihrer Klage vor dem Landesverfassungsgericht wegen der Ablehnung ihrer Kandidaten für eine Kontrollkommission für den Verfassungsschutz gescheitert. Das Gericht betonte in seiner Entscheidung am Mittwoch das freie Mandat der Abgeordneten. Der Fraktion stehe kein Anspruch auf Wahl ihrer Abgeordneten in die Parlamentarische Kontrollkommission zu, sagte Präsident Markus Möller. Das Mitwirkungsrecht der Fraktionen beschränke sich auf ein Vorschlagsrecht. Der Eingriff in die Chancengleichheit der Fraktionen sei verfassungsmäßig gerechtfertigt. Die Opposition sei in dem Gremium zu 40 Prozent vertreten. Seit 2020 beobachtet der Verfassungsschutz die AfD Brandenburg als rechtsextremistischen Verdachtsfall, die Partei hält dies für falsch.