Die Berliner AfD-Fraktions- und Landesvorsitzende Kristin Brinker war bei einem Treffen von radikalen Rechten in der Wohnung des früheren CDU-Finanzsenators Peter Kurth dabei. "Ich war im Sommer 2023 bei Herrn Kurth in seiner Berliner Wohnung", teilte Brinker am Mittwoch auf Anfrage mit.