Die demokratischen Kräfte in Deutschland täten "gut daran, uns den Aussagen der AfD auch öffentlich deutlich entgegenzustellen". Man müsse deutlich machen, dass eine Stimme für diese Partei "kein harmloser Protest" sei.

Deutschland lebe von Weltoffenheit und internationalem Handel "wahrscheinlich mehr als fast alle anderen großen Länder der Welt", sagte der BDI-Präsident. Er forderte "eine gesellschaftliche Debatte, eine gesellschaftliche Bewegung, um den Menschen die Konsequenzen aufzuzeigen", falls die AfD mehr Macht bekäme.

Im kommenden Herbst werden die Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neu gewählt. In allen drei Ländern lag die AfD in Umfragen zuletzt vorn. Der AfD-Landesverband Sachsen wurde kürzlich vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft, in Thüringen ist die Landes-AfD schon länger so eingestuft.