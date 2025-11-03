Ein Auto des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD -Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, ist nach Angaben seines Büros in der vergangenen Nacht vor dessen Haus in Hamburg in Flammen aufgegangen. Er sei um 5 Uhr vom Staatsschutz geweckt und darüber informiert worden. Der Vorfall soll sich demnach gegen 3.20 Uhr ereignet haben. Das zerstörte Fahrzeug sei auf Baumanns Ehefrau angemeldet, hieß es.

Auf der von linken Gruppen benutzen Plattform indymedia tauchte im Laufe des Tages ein mutmaßliches Bekennerschreiben auf. Es fließe in die Ermittlungen ein und werde derzeit geprüft, sagte ein Polizeisprecher der SZ am Montagnachmittag, der Staatsschutz ermittelt. Der Staatsschutz ist innerhalb der Polizeibehörden für politisch motivierte Delikte zuständig. In einem privaten Video, das von Baumanns Büro zur Verfügung gestellt wurde, sind drei ausgebrannte Autos und ein vierter Wagen mit deutlichen Brandspuren zu sehen.

Ausgebrannte Fahrzeuge im Stadtteil Othmarschen im Hamburger Westen (Foto: Bodo Marks/dpa)

Die Polizei hatte am Morgen von mehreren brennenden Autos im Stadtteil Othmarschen im Hamburger Westen berichtet. Nach ihren Angaben wurde am frühen Morgen mutmaßlich zunächst ein Auto in Brand gesteckt. Das Feuer habe sich dann auf drei umstehende Autos ausgebreitet. Rettungskräfte der Feuerwehr hätten das Feuer gelöscht. Es werde mit Verdacht auf Brandstiftung ermittelt, teilte ein Polizeisprecher mit.