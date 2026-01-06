Kurz vor dem Jahreswechsel postete Alice Weidel in sozialen Medien ein Foto aus den Bergen: „Ruhe genießen, Kraft tanken“, schrieb sie dazu. Weltpolitisch gesehen ist es mit der Ruhe spätestens seit der Nacht zum vergangenen Samstag vorbei, als die USA Venezuela angriffen und Staatschef Nicolás Maduro gefangen nahmen. Und auch in Weidels Partei, der in weiten Teilen rechtsextremen AfD, ist von Ruhe wenig zu spüren. Wie soll sie umgehen mit dem Vorgehen der US-Amerikaner und deren Präsidenten, dessen Nähe AfD-Politiker doch allzu gerne suchen?