Wenn in Deutschland in letzter Zeit eine Wahl stattfand, dann bot sich noch am Abend, als die Hochrechnungen kamen, ein Rätsel. So war es nach der Europawahl im Mai vorigen Jahres, nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im vergangenen Herbst, nach der Bundestagswahl im Frühjahr. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass das Rätsel auch bei den demnächst anstehenden Abstimmungen, etwa bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und der Landtagswahl in Baden-Württemberg, wieder auftauchen wird. Es lautet: Die stärkste Partei bei Arbeiterinnen und Arbeitern ist die AfD.
AfDWenn Arbeiter rechts wählen
- Die AfD ist bei Arbeiterinnen und Arbeitern zur stärksten Partei geworden - in Brandenburg, Sachsen und Thüringen wählten fast 50 Prozent der Arbeiterklasse die Partei.
- Viele Arbeiter sehen sich einem Wissenschaftler zufolge in einem "Innen-Außen-Konflikt" zwischen langjährigen Einzahlern und Neuankömmlingen, die "alles geschenkt bekämen", während der Staat Investitionen vernachlässigt habe.
- In industriell geprägten Wahlkreisen wie Wolfsburg, Ludwigshafen und Ingolstadt legte die AfD überdurchschnittlich zu, da Abstiegsängste durch den Wirtschaftswandel eine bedeutende Rolle spielen.
Keine Partei kommt bei Arbeiterinnen und Arbeitern so gut an wie die AfD. Woran liegt das? Eine Spurensuche.
Von Benedikt Peters
