Keine Partei kommt bei Arbeiterinnen und Arbeitern so gut an wie die AfD. Woran liegt das? Eine Spurensuche.

Von Benedikt Peters

Wenn in Deutschland in letzter Zeit eine Wahl stattfand, dann bot sich noch am Abend, als die Hochrechnungen kamen, ein Rätsel. So war es nach der Europawahl im Mai vorigen Jahres, nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im vergangenen Herbst, nach der Bundestagswahl im Frühjahr. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass das Rätsel auch bei den demnächst anstehenden Abstimmungen, etwa bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und der Landtagswahl in Baden-Württemberg, wieder auftauchen wird. Es lautet: Die stärkste Partei bei Arbeiterinnen und Arbeitern ist die AfD.