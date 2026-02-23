Die AfD sucht Personal. „Ab sofort“ möchte die Fraktion im Deutschen Bundestag einen wissenschaftlichen Referenten im „Bereich NGO-Aufklärung“ einstellen. Die AfD-Fraktion sucht jemanden, der sich an Nichtregierungsorganisationen abarbeitet und sie beobachtet. Das passt zur jüngsten Entwicklung, denn der „NGO-Komplex“ hat sich zu einem feststehenden Begriff in rechtspopulistischen und rechtsextremen Kreisen entwickelt. Die These dahinter: Nichtregierungsorganisationen würden von der Regierung finanziert, um einen Komplex zu schaffen „mit dem man gegen die eigene Bevölkerung vorgeht“, sie gar „bekämpft“. So dramatisch jedenfalls sagte es die stellvertretende Chefredakteurin der rechtspopulistischen Plattform Nius, Pauline Voss.
NichtregierungsorganisationenWie die AfD engagierte Bürger unter Druck setzt
Lesezeit: 3 Min.
In den Parlamenten wächst die Zahl der Anfragen, die NGOs diskreditieren sollen. Auch Familienministerin Prien gerät in den Fokus der extremen Rechten.
Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema