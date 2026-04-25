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Umstrittene RedeAfD schließt Eichwald aus Partei aus

Die Intention seines Auftritts gab Rätsel auf: Alexander Eichwald in Herford im Dezember 2025.
Die Intention seines Auftritts gab Rätsel auf: Alexander Eichwald in Herford im Dezember 2025. Philipp Bovermann

Alexander Eichwald hatte bei einer AfD-Veranstaltung im November mit einer Rede im Stile Adolf Hitlers irritiert.

Das Landesschiedsgericht der AfD Nordrhein-Westfalen hat das umstrittene Mitglied Alexander Eichwald aus der Partei ausgeschlossen. Eichwald hatte Ende November mit einer Rede im Stil von Adolf Hitler für Aufsehen gesorgt. Bei der Gründungsveranstaltung der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) in Gießen wollte er sich damit für einen Vorstandsposten bewerben.

Mit der Entscheidung bleibt auch der bereits vom Landesvorstand beschlossene Entzug der Mitgliedsrechte bestehen. Eichwald stehe der Rechtsweg zum AfD-Bundesschiedsgericht offen, sagte ein Sprecher der Partei. Eichwald selbst sei bei der Verhandlung nicht anwesend gewesen.

Beantragt hatte den Parteiausschluss Eichwalds der zuständige AfD-Kreisverband Herford in Ostwestfalen. Als Begründung wurde schweres parteischädigendes Verhalten genannt. Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla hatte sich bereits nach der Rede überzeugt gezeigt, dass Eichwald kein Mitglied der Partei bleiben werde.

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Helle Aufregung im Land, als bei der AfD-Jugend ein Redner im Hitler-Sound auftrat. Was war das bitte? Alexander Eichwald erklärt es nun selbst – und der AfD wird das nicht gefallen.

SZ PlusVon Philipp Bovermann

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