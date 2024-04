Von Markus Balser, Jan Diesteldorf und Roland Preuß, Berlin, Brüssel

Kurz bevor Maximilian Krah vergangenen Juli zum Spitzenkandidaten gewählt wurde, machte der AfD-Europaparteitag mal wieder eine Kaffeepause. Krah, feiner Anzug, Einstecktuch und beste Laune, stromerte durch die Reihen der Delegierten und Journalisten, am Rande der Halle in Magdeburg beobachtete ein Mitarbeiter der Parteiführung die Szenerie mit einem dezenten Lächeln. Krah sei ein "schwieriger Kandidat", sagte er, wegen seiner Vorgeschichte, den Konflikten, die es gab, den undurchsichtigen Verbindungen ins Ausland. Laute Kritik kam bei dem Treffen in der Messe Magdeburg an Krah dann allerdings nicht auf.