Auf den ersten Blick könnte man meinen, es liefe gerade ganz gut für die AfD. Am vergangenen Freitag veröffentlichte das ZDF die neuen Zahlen seines Politbarometers. Darin liegt die in weiten Teilen rechtsextreme Partei bei 27 Prozent, gleichauf mit der Union. Mit der Affäre rund um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat sie zudem ein Thema, mit dem sie die Bundesregierung angreifen kann. Und dann steht am kommenden Wochenende ja auch noch die Neugründung der parteieigenen Jugendorganisation an. Aus Sicht der AfD soll das ein weiterer Schritt der Professionalisierung werden, sie will ihren Nachwuchs, der gerne noch radikaler und provokanter auftrat als die AfD selbst, enger an die Mutterpartei binden. Und damit an der eigenen Außenwirkung arbeiten.