Mehrere Mandatsträger verletzen parlamentarische Regeln und scheren sich dabei nicht mal um Ansagen ihrer eigenen AfD-Parteizentrale. Die will die Spontis nun mit Strafen auf Linie bringen.

Von Roland Preuß, Berlin

Das griechische Wort "Anarchos" lässt sich mit "Herrschaftslosigkeit" übersetzen. Die danach benannte Lehre von einer Gesellschaft, in der niemand das Sagen hat, hatte man bisher eher nicht mit der politischen Rechten verknüpft. Am Rand dieses Spektrums schätzt man vielmehr stramme Führungsfiguren, Gehorsam und Disziplin. Umso bemerkenswerter ist, dass derzeit ein Hauch von Anarchie durch die AfD fährt, immerhin eine in Teilen als rechtsextremistisch eingestufte Partei.